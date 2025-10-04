Greta Thunberg se plânge de pușcăria israeliană: Celulă cu ploșnițe, fără apă și mâncare. Activiștii, considerați „teroriști”

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost ridicată de pe unul din vasele care transportau ajutoare către Gaza.

Conform corespondenței văzute de publicația The Guardian, activista suedeză de 22 de ani ar fi fost ținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu foarte puțină mâncare și apă, iar un alt activist reținut a afirmat că forțele israeliene au făcut fotografii în care Greta Thunberg ar fi fost forțată să țină unele steaguri, transmite news.ro.

Raportul oficialului suedez despre condițiile de detenție

Într-un e-mail trimis de Ministerul Afacerilor Externe suedez persoanelor apropiate lui Thunberg, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a spus că ea a afirmat că era ținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu foarte puțină mâncare și apă.

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta", se arată în e-mail. "Ea a informat că suferă de deshidratare. Nu a primit cantități suficiente de apă și hrană. De asemenea, a declarat că a dezvoltat erupții cutanate, pe care le suspectează a fi cauzate de ploșnițe. A vorbit despre tratamentul dur și a spus că a stat mult timp așezată pe suprafețe dure."

Acuzații despre fotografii forțate

„O altă persoană reținută ar fi declarat unei alte ambasade că a văzut-o [pe Thunberg] fiind forțată să țină steaguri în timp ce erau făcute fotografii. Ea s-a întrebat dacă imaginile cu ea au fost distribuite", a adăugat oficialul ministerului suedez. Identitatea steagurilor nu este cunoscută.

Contextul reținerii: Flotila Global Sumud

Greta Thunberg se numără printre cei 437 de activiști, oficiali și avocați care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliție de peste 40 de nave care transportă ajutoare umanitare și al cărei obiectiv era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

De joi până vineri, forțele israeliene au interceptat toate ambarcațiunile și au reținut toți membrii echipajelor aflate la bord. Majoritatea dintre ei sunt închișiți la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de maximă siguranță din deșertul Negev, utilizată în principal pentru detenția prizonierilor palestinieni, mulți dintre aceștia fiind acuzați de Israel de implicare în activități militante sau teroriste.

Încălcări sistematice ale drepturilor. Sunt numiți „teroriști”

Potrivit avocaților ONG-ului Adalah, drepturile membrilor echipajului au fost "încălcate în mod sistematic", aceștia raportând că activiștilor li s-a refuzat accesul la apă, toalete, medicamente și accesul imediat la reprezentanții lor legali, „încălcând în mod clar drepturile lor fundamentale la un proces echitabil, imparțial și la reprezentare legală".

Echipa juridică italiană care reprezintă flota a confirmat că cei reținuți au fost lăsați „ore întregi fără mâncare și apă – până târziu în noaptea trecută", cu excepția „unui pachet de chipsuri înmânat Gretei și arătat camerelor de filmat". Avocații au raportat, de asemenea, cazuri de abuz verbal și fizic.

În timpul unei vizite la Ashdod joi seara, ministrul israelian de extremă dreapta al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a fost filmat în timp ce îi numea pe activiști „teroriști", stând în fața lor.

„Aceștia sunt teroriștii din flotilă", a spus el, vorbind în ebraică și arătând cu degetul spre zeci de oameni așezați pe jos. Purtătorul său de cuvânt a confirmat că videoclipul a fost filmat în portul Ashdod joi seara.

Unii activiști au fost auziți strigând: „Free Palestine!"

Ben-Gvir a cerut anterior ca activiștii să fie închiși în loc să fie deportați.

Precedente similare

Este pentru a doua oară când Thunberg este reținută alături de alți membri ai flotilei, după ce o încercare similară acum câteva luni s-a soldat cu reținerea și deportarea activiștilor.

Baptiste André, un medic francez care se afla pe una dintre ambarcațiunile flotei în luna iunie, a declarat la întoarcerea în Franța că a fost martor la modul în care agenții de frontieră israelieni îi batjocoreau și îi privau în mod deliberat de somn pe pasageri, în special pe Thunberg.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













