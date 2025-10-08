Greta Thunberg, criticată după ce a postat fotografia unui ostatic israelian într-un mesaj pro-palestinian

O polemică a izbucnit după ce activista suedeză Greta Thunberg a publicat pe Instagram un mesaj în sprijinul prizonierilor palestinieni, în care a inclus, din greșeală, fotografia unui ostatic israelian aflat în captivitatea Hamas.

Una dintre fotografiile utilizate de ea îl înfăţişa pe Evyatar David, ostatic israelian aflat în captivitatea Hamas, relatează miercuri postul israelian de televiziune i24News.

Confuzia a stârnit un val de critici online: numeroşi internauţi au semnalat eroarea, ceea ce a dus la ştergerea imaginii incriminate câteva ore mai târziu.

Ambasada Israelului în Franţa a reacţionat imediat, distribuind o captură de ecran a postării pe platforma X (fostul Twitter), acuzând-o pe Thunberg că a transmis o "ignoranţă orbită de ură" şi a reamintit că Evyatar David a fost "înfometat, maltratat şi forţat de Hamas să îşi sape propriul mormânt".

Greta Thunberg, care a participat la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâşia Gaza spărgând embargoul israelian pentru a aduce ajutoare locuitorilor din enclava palestiniană, a declarat că a fost "răpită şi torturată" de armata israeliană, după arestarea activiştilor din această flotilă.

Militanţii pro-palestinieni au fost eliberaţi între timp şi expulzaţi din Israel.
 

