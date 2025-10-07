Trump o ironizează pe Greta Thunberg, după deportarea din Israel: „Are probleme cu furia”. Răspunsul sarcastic al activistei

07-10-2025 | 17:04
donald trump si greta thunberg
Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o pe activista Greta Thunberg după ce aceasta a fost reținută și deportată de soldații israelieni în timpul inițiativei Global Sumud Flotilla.

Aura Trif

Greta Thunberg a fost întâmpinată de susținători când a ajuns în Grecia, după deportare, însă președintele american a spus că ar trebui să meargă „la doctor”, scrie Sky News.

Global Sumud Flotilla, un convoi de bărci îndreptat spre Gaza, avea scopul de a livra ajutor umanitar și materiale de construcție, provocând totodată blocada navală veche de mult timp a Israelului. Forțele de Apărare Israeliene au cerut ca ajutorul să fie redirecționat către Ashdod pentru inspecție de securitate, dar Greta Thunberg și organizatorii au refuzat, insistând să meargă direct către Gaza.

Trump i-a spus să viziteze un doctor

Această sfidare a determinat Israelul să intercepteze vasele și să rețină toți cei aflați la bord, deportând apoi membrii echipajului în țările lor de origine.

Israelul a susținut că grupul a încercat să „încalce o blocadă navală legală”, în timp ce organizatorii au declarat că acțiunile lor erau legale conform dreptului internațional și motivate de scopuri umanitare. Întrebat despre deportarea Gretei Thunberg, președintele Trump a respins-o ca fiind „o persoană problematică”.

greta thunberg
Greta Thunberg se plânge de pușcăria israeliană: Celulă cu ploșnițe, fără apă și mâncare. Activiștii, considerați „teroriști”

”Vrei să spui că nu mai este ecologistă?”, l-a întrebat mai întâi Donald Trump pe un jurnalist, referindu-se la lupta activistei împotriva încălzirii globale, prin care este cunoscută de mult timp.

”Dacă te uiţi la ea într-o zi, este foarte furioasă pentru o persoană tânără. Este complet nebună”, a declarat apoi președintele American. El a îndemnat-o să consulte un medic.

”Are o problemă de gestionarea furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic. Are nevoie de ajutor cu furia sa”, a continuat şeful statului american.

Răspunsul Gretei Thunberg

Activista Greta Thunberg i-a răspuns lui Donald Trump după ce acesta a sugerat că ar avea probleme cu gestionarea furiei, insinuând că președintele SUA ar putea fi cel care are nevoie de ajutor pentru a-și controla temperamentul, relatează Politico.

„Am aflat că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile „flămânde” despre caracterul meu și îi apreciez grija pentru sănătatea mea mintală”, a scris activista suedeză de 22 de ani într-o postare pe Instagram, marți dimineață.

„Aș primi cu amabilitate orice recomandări aveți pentru a face față așa-numitelor „probleme cu gestionarea furiei”, deoarece – judecând după impresionantul dvs. palmares – pare că și dumneavoastră suferiți de ele”, a adăugat ea.

