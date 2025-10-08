Navele noii flotile spre Gaza au fost interceptate de armata israeliană în largul mării. Greta Thunberg, printre expulzați

Forțele armate israeliene au interceptat, miercuri dimineață, mai multe nave ale noii flotile internaționale pentru Gaza, au anunțat Ministerul israelian al Apărării și coaliția Global Sumud Flotilla, coordonatoarea inițiativei umanitare, potrivit AFP.

Sumud a comunicat, pe rețeaua X, că vasele Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar și Anas Al-Sharif au fost interceptate la 220 km de coasta teritoriului palestinian.

Organizația susține că un elicopter al armatei israeliene a atacat și un alt vas, Conscience, la bordul căruia se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnaliști și medici, iar echipajul vasului Milad a fost, de asemenea, „interceptat”.

Ministerul de Externe al Israelului a condamnat, tot pe X, „tentativa inutilă” de a „pătrunde într-o zonă de luptă” și a precizat că vasele și pasagerii au fost transferați către un port israelian, urmând expulzarea lor rapidă.

Sumud afirmă că noua flotilă transporta ajutoare, medicamente, echipamente pentru respirație și produse de nutriție, în valoare de 110.000 de dolari, destinate spitalelor din Gaza, care duc lipsă de resurse.

Greta Thunberg, expulzată din flotilă

Israelul a expulzat, luni, mai mulți militanți din flotila precedentă a Sumud, formată din circa 50 de vase; printre ei se afla și activista suedeză Greta Thunberg.

Aceștia susțin că au fost tratați brutal după ce marina militară israeliană le-a interceptat convoiul pe mare.

Obiectivul declarat al Sumud este de a sparge blocada instituită de Israel în jurul Fâșiei Gaza, teritoriu palestinian devastat de război, și de a furniza ajutoare umanitare populației.

