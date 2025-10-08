Navele noii flotile spre Gaza au fost interceptate de armata israeliană în largul mării. Greta Thunberg, printre expulzați

08-10-2025 | 11:22
Barcă Israel
Forțele armate israeliene au interceptat, miercuri dimineață, mai multe nave ale noii flotile internaționale pentru Gaza, au anunțat Ministerul israelian al Apărării și coaliția Global Sumud Flotilla, coordonatoarea inițiativei umanitare, potrivit AFP.

Claudia Alionescu

Sumud a comunicat, pe rețeaua X, că vasele Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar și Anas Al-Sharif au fost interceptate la 220 km de coasta teritoriului palestinian.

Organizația susține că un elicopter al armatei israeliene a atacat și un alt vas, Conscience, la bordul căruia se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnaliști și medici, iar echipajul vasului Milad a fost, de asemenea, „interceptat”.

Ministerul de Externe al Israelului a condamnat, tot pe X, „tentativa inutilă” de a „pătrunde într-o zonă de luptă” și a precizat că vasele și pasagerii au fost transferați către un port israelian, urmând expulzarea lor rapidă.

Sumud afirmă că noua flotilă transporta ajutoare, medicamente, echipamente pentru respirație și produse de nutriție, în valoare de 110.000 de dolari, destinate spitalelor din Gaza, care duc lipsă de resurse.

Khalil Al-Hayya
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Greta Thunberg, expulzată din flotilă

Israelul a expulzat, luni, mai mulți militanți din flotila precedentă a Sumud, formată din circa 50 de vase; printre ei se afla și activista suedeză Greta Thunberg.

Aceștia susțin că au fost tratați brutal după ce marina militară israeliană le-a interceptat convoiul pe mare.

Obiectivul declarat al Sumud este de a sparge blocada instituită de Israel în jurul Fâșiei Gaza, teritoriu palestinian devastat de război, și de a furniza ajutoare umanitare populației.

Sursa: Agerpres

Greta Thunberg a fost ”forțată să țină” steaguri ale Israelului și să le sărute în arestul preventiv, susține un activist
Greta Thunberg a fost ”forțată să țină” steaguri ale Israelului și să le sărute în arestul preventiv, susține un activist

Activista ecologistă Greta Thunberg s-a plâns oficialilor suedezi că a fost supusă unui tratament dur de către Israel, după ce a fost reținută în timp ce se afla într-o flotilă navală care transporta ajutoare către Fâșia Gaza.

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

Sute de mii de oameni au manifestat la Amsterdam împotriva războiului din Gaza. Guvernul batav, altă poziție față de Israel
Sute de mii de oameni au manifestat la Amsterdam împotriva războiului din Gaza. Guvernul batav, altă poziție față de Israel

Sute de mii de protestatari au mărşăluit duminică în Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.

Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor, duminică, la Cairo, între Israel şi Hamas
Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor, duminică, la Cairo, între Israel şi Hamas

Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat sâmbătă o media egipteană apropiată de autorităţile ţării, relatează AFP.

Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza
Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza

Israel este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

