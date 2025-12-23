Greta Thunberg a fost arestată la Londra în timpul unui protest. Activista susținea deținuții Palestine Action

23-12-2025 | 14:43
Greta Thunberg
Getty

Militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marţi la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, au anunţat în comunicate asociaţiile Defend Our Juries şi Prisoners for Palestine

Mihaela Ivăncică

"Greta Thunberg ţinea o pancartă pe care se putea citi 'Susţin deţinuţii Palestine Action. Mă opun genocidului'", a subliniat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries, precizând că activista a "fost arestată în baza legislaţiei antiteroriste" britanice, informează AFP.

Palestine Action a fost inclusă la începutul lunii iulie pe lista organizaţiilor considerate "teroriste" în Regatul Unit, după acte de vandalism comise de militanţii săi, dintre care unii sunt în detenţie şi au intrat în greva foamei. Orice formă de sprijin pentru organizaţie se pedepseşte cu până la şase luni de închisoare.

Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și consilier al premierului Ilie Bolojan, vehiculat ca ministru al Educației

