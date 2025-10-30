Greșeala care a dus la arestarea unuia dintre suspecții „comandoul-ui de la Luvru", explicată de procurorul Parisului

Alți cinci suspecți au fost arestați miercuri seară în regiunea Parisului, pentru implicare în jaful de la muzeul Luvru din 19 octombrie. Unul dintre aceștia, cred anchetatorii, a făcut parte din comandoul care a pătruns în galeria Apollo.

Zeci de anchetatori și polițiști sunt mobilizați pentru a recupera prada - evaluată la 88 de milioane de euro.

Laure Beccuau, procurorul general din Paris: „Arestările au avut loc în Paris, dar și în zona metropolitană a Parisului.”

Reporter: Cinci arestări în același timp?

Laure Beccuau: „Una după alta. De fapt, au existat mai multe ținte identificate de anchetatori, care au fost reținute în cursul serii.”

Unul dintre cei arestați miercuri seară, cred anchetatorii, a făcut parte din echipa care a pătruns în galeria Apollo și a furat opt podoabe evaluate la 88 de milioane de euro. Bijuteriile de patrimoniu au aparținut unor regine ale Franței, din secolul al 19-lea.

Laure Beccuau: „Ce pot spune este că unul dintre suspecți a fost, într-adevăr, una dintre țintele anchetatorilor, deoarece aveam urme de ADN care, din punctul nostru de vedere, îl leagă de furtul comis.”

Reporter: Deci ceea ce spuneți este că unul dintre ei a făcut clar parte din grupul de comando.

Laure Beccuau: „Este unul dintre suspecții pe care îi aveam, aș spune, în vizor, dacă îmi permiteți expresia, în timpul anchetelor în desfășurare.”

Arestați încă de sâmbătă, alți doi suspecți din... „comandoul de la Luvru" - cum numește presa grupul celor patru, care au comis efectiv jaful, și-au recunoscut „parțial vina", spune procurorul Parisului.

Laure Beccuau: „Cei doi sunt suspectați că ar fi cei care au pătruns în Galeria Apollo pentru a fura bijuteriile. Primul, un cetățean algerian în vârstă de 34 de ani, locuiește în Franța din 2010, mai exact în Aubervilliers. El a fost identificat datorită urmelor de ADN găsite pe unul dintre scuterele folosite de infractori. Al doilea suspect are 39 de ani. El locuiește în Aubervilliers, unde s-a născut. Unii martori i-au văzut pe fugari încercând să dea foc utilajului - lift hidarulic de marfă pe care l-au folosit ca să urce la etaj. Nimic, în acest stadiu, nu ne permite să afirmăm că acești infractori ar fi putut beneficia de vreo complicitate în interiorul muzeului.”

Dar, potrivit autorităților, banda implicată în jaf ar putea fi mai numeroasă. Adică cei patru care au furat, efectiv, bijuteriile - ar fi avut mai mulți complici.

Polițiștii francezi speră să găsească și podoabele regale, deși una dintre ipoteze este că hoții le-au distrus, ca să poată vinde mai ușor nestematele și metalul prețios.

