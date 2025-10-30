Greșeala care a dus la arestarea unuia dintre suspecții „comandoul-ui de la Luvru", explicată de procurorul Parisului

Stiri externe
30-10-2025 | 20:47
×
Codul embed a fost copiat

Alți cinci suspecți au fost arestați miercuri seară în regiunea Parisului, pentru implicare în jaful de la muzeul Luvru din 19 octombrie. Unul dintre aceștia, cred anchetatorii, a făcut parte din comandoul care a pătruns în galeria Apollo.

autor
Stirileprotv

Zeci de anchetatori și polițiști sunt mobilizați pentru a recupera prada - evaluată la 88 de milioane de euro.

Laure Beccuau, procurorul general din Paris: „Arestările au avut loc în Paris, dar și în zona metropolitană a Parisului.

Reporter: Cinci arestări în același timp?

Laure Beccuau: „Una după alta. De fapt, au existat mai multe ținte identificate de anchetatori, care au fost reținute în cursul serii.

Citește și
muzeul luvru, politie luvru
Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute

Unul dintre cei arestați miercuri seară, cred anchetatorii, a făcut parte din echipa care a pătruns în galeria Apollo și a furat opt podoabe evaluate la 88 de milioane de euro. Bijuteriile de patrimoniu au aparținut unor regine ale Franței, din secolul al 19-lea.

Laure Beccuau: „Ce pot spune este că unul dintre suspecți a fost, într-adevăr, una dintre țintele anchetatorilor, deoarece aveam urme de ADN care, din punctul nostru de vedere, îl leagă de furtul comis.

Reporter: Deci ceea ce spuneți este că unul dintre ei a făcut clar parte din grupul de comando.

Laure Beccuau: „Este unul dintre suspecții pe care îi aveam, aș spune, în vizor, dacă îmi permiteți expresia, în timpul anchetelor în desfășurare.”

Arestați încă de sâmbătă, alți doi suspecți din... „comandoul de la Luvru" - cum numește presa grupul celor patru, care au comis efectiv jaful, și-au recunoscut „parțial vina", spune procurorul Parisului.

Laure Beccuau: Cei doi sunt suspectați că ar fi cei care au pătruns în Galeria Apollo pentru a fura bijuteriile. Primul, un cetățean algerian în vârstă de 34 de ani, locuiește în Franța din 2010, mai exact în Aubervilliers. El a fost identificat datorită urmelor de ADN găsite pe unul dintre scuterele folosite de infractori. Al doilea suspect are 39 de ani. El locuiește în Aubervilliers, unde s-a născut. Unii martori i-au văzut pe fugari încercând să dea foc utilajului - lift hidarulic de marfă pe care l-au folosit ca să urce la etaj. Nimic, în acest stadiu, nu ne permite să afirmăm că acești infractori ar fi putut beneficia de vreo complicitate în interiorul muzeului.

Dar, potrivit autorităților, banda implicată în jaf ar putea fi mai numeroasă. Adică cei patru care au furat, efectiv, bijuteriile - ar fi avut mai mulți complici.

Polițiștii francezi speră să găsească și podoabele regale, deși una dintre ipoteze este că hoții le-au distrus, ca să poată vinde mai ușor nestematele și metalul prețios.

Sursa: Pro TV

Etichete: jaf, Luvru, bijuterii, procuror,

Dată publicare: 30-10-2025 20:46

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite
Stiri externe
Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi procurorul general din Paris, Laure Beccuau, la postul radiofonic francez RTL.

Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute
Stiri externe
Jaful de la Luvru: doi suspecți au recunoscut fapta, dar cele opt bijuterii furate sunt încă dispărute

Polițiștii francezi sunt în continuare în căutarea celor 8 bijuterii furate de la Luvru, deși doi indivizi arestați în weekend și-au recunoscut implicarea în jaf.

Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi
Stiri externe
Inspectorul Clouseau și jaful bijuteriilor de la Luvru. Un misterios bărbat haute couture aprinde imaginația întregii lumi

Un misterios tânăr bine îmbrăcat, fotografiat printre polițiștii care blocau accesul în Muzeu Luvru imediat după marele jaf de pe 19 octombrie, a aprins imaginația internetului. Mulți au spus că ar fi un inspector Clouseau modern, implicat în anchetă.

 

Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria
Stiri externe
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.

Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ
Stiri externe
Măsură excepțională după jaful de la Luvru. Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ

La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate.

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28