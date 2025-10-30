BFM TV: Un al treilea suspect în furtul bijuteriilor de la Luvru a fost reținut

30-10-2025 | 09:41
luvru, jaf luvru
Getty

Un al treilea suspect în furtul bijuteriilor de la Muzeul Luvru a fost reținut la Paris în seara zilei de 29 octombrie, relatează BFM TV, citând surse.

Vlad Dobrea

Potrivit postului de televiziune, suspectul a fost deja interogat de anchetatori.

În total, există patru suspecți, dintre care doi fuseseră deja reținuți pe 26 octombrie.

BFM TV relatează că au fost inculpați și reținuți. Potrivit Le Figaro, aceștia și-au recunoscut parțial vinovăția.

Potrivit postului de televiziune francez TF1-LCI, patru persoane au fost reținute pentru interogatoriu pe 29 octombrie.

Postul nu a oferit alte detalii.

Procurorul din Paris, Laure Becco, a declarat într-o conferință de presă că parchetul „nu exclude posibilitatea” unui grup mai mare.

Pe 19 octombrie, în timpul programului de lucru, niște criminali mascați au intrat în Muzeul Luvru și au furat nouă exponate din colecția imperială, inclusiv bijuterii aparținând lui Napoleon și soției sale, Josephine. Furtul a cauzat pagube estimate la 88 de milioane de euro.

Sursa: BFMTV

