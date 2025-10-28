„Granițele Rusiei nu se termină nicăieri”. Kremlinul oferă americanilor bomboane cu citate din „înțelepciunea lui Putin”

28-10-2025 | 15:20
În recenta sa vizită în SUA, Kiril Dmitriev, emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin, a făcut cadou bomboane de ciocolată cu chipul şi cu citate atribuite locatarului de la Kremlin, a relatat EFE.  

Cristian Anton

"Graniţele Rusiei nu se termină nicăieri", "Rusia este o ţară care nu se teme de nimeni" şi "Dialogul cu Rusia dintr-o poziţie de forţă este inutil" sunt câteva dintre citatele imprimate pe ambalajele bomboanelor de ciocolată produse de compania Rosshokolad.

Pe alte ambalaje se putea citi „Este treaba lui Dumnezeu să-i ierte pe terorişti, treaba mea este să-i trimit la El", "Când o persoană nu mai este surprinsă, e timpul să meargă la cimitir", "Legea trebuie respectată întotdeauna, nu doar atunci când eşti strâns de o anumită parte a corpului" sau "Cu cât ai mai puţini dinţi, cu atât îţi place mai mult terciul".

"Dacă o luptă este inevitabilă, trebuie să loveşti primul" şi "Rusia nu se enervează, se pregăteşte" sunt alte citate prezente pe dulciurile Rosshokolad.

Trimisul lui Putin a oferit bomboane cu citate și unei parlamentare republicane

Bomboanele sunt oferite în două cutii: una cu legenda "Nu-i abandonăm pe ai noştri", un slogan patriotic pe care Putin l-a adoptat, şi cealaltă intitulată "Cuvintele măreţe ale unui mare om", ambele avându-l în prim-plan pe Putin.

Dmitriev, care a făcut o călătorie fulger la Washington după ce preşedintele american Donald Trump a impus sancţiuni celor două mari companii petroliere din Rusia - Lukoil şi Rosneft - şi a anulat summitul pe care ar fi urmat să-l aibă cu Putin la Budapesta, a postat pe Telegram că a adus bomboanele "în cadrul dialogului Rusia-SUA".

Weekendul trecut, Dmitriev s-a întâlnit în Statele Unite cu parlamentara republicană Anna Paulina Luna, căreia i-a oferit un buchet de flori şi o cutie de bomboane de ciocolată cu "pildele de înţelepciune" ale lui Putin.

"A fost alegerea personală a lui Dmitriev", a declarat luni purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, negând că darul ar fi fost un mesaj din partea Kremlinului.

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Etichete: vladimir putin, mesaje, washington, ciocolata, cadouri, bomboane,

