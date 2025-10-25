Premierul Marii Britanii: ”Vladimir Putin refuză să pună capăt acestui război. A atacat copiii mici aflați la creșă”

Stiri externe
25-10-2025 | 19:22
Vladimir Putin
Getty

Două persoane au fost ucise și cel puțin 12 rănite, după un nou atac al rușilor asupra capitalei ucrainene. Zeci de drone și rachete balistice au țintit mai multe cartiere din Kiev. Au fost interceptate de sistemele de apărare ale Ucrainei.

autor
Stirileprotv

Însă resturi de rachete au căzut peste clădiri și mașini provocând o serie de incendii. Pe de altă parte aliații europeni ai Ucrainei reuniți la Londra au decis să sprijine țara cu noi sisteme de apărare aeriană.

Aproape de ora 4 dimineața s-a dat alerta de raid aerian în capitala Ucrainei. Zeci de drone și rachete balistice au țintit orașul. Resturi de rachete au căzut peste clădiri și mașini provocând o serie de incendii.

A fost afectată și o grădiniță, potrivit primarului Vitali Kliciko. Asta după ce, miercuri, o dronă cu explozibil a lovit o grădiniță din Harkov. 50 de copii au fost evacuați.

În acest timp, la întrevederea de la Londra, aliații europeni ai Ucrainei au promis să sprijine țara aflată sub asediu cu noi sisteme de apărare aeriană. Dar pe listă se află și rachete cu rază lungă de acțiune care ar ajuta Ucraina să lovească ținte importante, adânc în teritoriul Rusiei.

Citește și
propaganda rusia
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii: ”Putin este singura persoană care refuză să pună capăt acestui război. Atacurile sale asupra civililor din această săptămână demonstrează clar acest lucru. A lovit din nou infrastructura energetică, chiar în prag de iarnă, a atacat copiii mici aflați la creșă. Această coaliție este hotărâtă să meargă mai departe ca niciodată pentru a pune mai multă presiune asupra lui Putin, de la câmpul de luptă la economia lui de război.”

Volodimir Zelenski: ”Rachetele cu rază lungă de acțiune consolidează direct diplomația. Cu cât Putin suferă mai multe pierderi pe propriul teritoriu și cu cât poate efectua mai puține atacuri pe linia frontului, cu atât mai repede va accepta trecerea la diplomație. De aceea discutăm despre obținerea de rachete (americane) de croazieră Tomahawk.”

Secretarul general al NATO, care a discutat zilele trecute cu Donald Trump, susține că administrația americană ar putea reveni asupra livrării de rachete Tomahawk către Ucraina.

Nic Robertson, CNN: ”În problema rachetelor cu rază lungă de acțiune, atât Starmer cât și Zelenski au indicat că s-au făcut progrese în discuțiile (cu Statele Unite) pentru a livra aceste rachete, dar nu este clar când anume s-ar putea întâmpla acest lucru. Însă, prim-ministrul britanic face eforturi să sprijine Uniunea Europeană să găsească o modalitate de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi astfel împrumuturi Ucrainei să poată continua lupta. ”

Între timp, după decizia președintelui Trump de a sancționa companiile rusești Rosneft și Lukoil, Vladimir Putin și-a trimis emisarul economic la Washington.

Kirill Dmitriev: ”Aceste sancțiuni și măsuri neprietenoase nu vor avea absolut niciun impact asupra economiei ruse. Vor duce pur și simplu la scumpiri la benzinăriile din SUA, deoarece prețul petrolului a crescut deja.”

Matthew Chance, CNN: ”Aceasta este doar o încercare de a ne asigura că canalele de comunicare dintre Statele Unite și Rusia rămân deschise. Vizita arată că și Casa Albă este deschisă să continue să primească oficiali ai Kremlinului și să continue să discute despre posibila viitoare relație economică dintre cele două țări.”

3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 25-10-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina
Stiri Sociale
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare, prin care dă vina pe Ucraina pentru incidentul de la rafinăria Lukoil din Ploiești și o explozie similară în Ungaria. Mai mult, Kremlinul inventează o explozie și în Slovacia.

VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev
Stiri externe
VIDEO. 3 oameni au fost uciși în Ucraina, inclusiv un salvator, în atacurile Rusiei cu rachete. 10 răniţi şi incendii la Kiev

Trei persoane au fost ucise - inclusiv un salvator - în atacurile Rusiei cu rachete, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. La Kiev a fost ucisă o persoană, iar alte zece au fost rănite, anunţă autorităţile ucrainene.

Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski
Stiri externe
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală. Ce a declarat Volodimir Zelenski

Peste 20 de țări care sprijină Ucraina s-au angajat la summitul Coaliției pentru voință, la Londra, să elimine petrolul și gazele rusești de pe piața globală, în încercarea de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului, transmite BBC.

Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina
Stiri externe
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina

Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP.  

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28