Premierul Marii Britanii: ”Vladimir Putin refuză să pună capăt acestui război. A atacat copiii mici aflați la creșă”

Două persoane au fost ucise și cel puțin 12 rănite, după un nou atac al rușilor asupra capitalei ucrainene. Zeci de drone și rachete balistice au țintit mai multe cartiere din Kiev. Au fost interceptate de sistemele de apărare ale Ucrainei.

Însă resturi de rachete au căzut peste clădiri și mașini provocând o serie de incendii. Pe de altă parte aliații europeni ai Ucrainei reuniți la Londra au decis să sprijine țara cu noi sisteme de apărare aeriană.

Aproape de ora 4 dimineața s-a dat alerta de raid aerian în capitala Ucrainei. Zeci de drone și rachete balistice au țintit orașul. Resturi de rachete au căzut peste clădiri și mașini provocând o serie de incendii.

A fost afectată și o grădiniță, potrivit primarului Vitali Kliciko. Asta după ce, miercuri, o dronă cu explozibil a lovit o grădiniță din Harkov. 50 de copii au fost evacuați.

În acest timp, la întrevederea de la Londra, aliații europeni ai Ucrainei au promis să sprijine țara aflată sub asediu cu noi sisteme de apărare aeriană. Dar pe listă se află și rachete cu rază lungă de acțiune care ar ajuta Ucraina să lovească ținte importante, adânc în teritoriul Rusiei.

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii: ”Putin este singura persoană care refuză să pună capăt acestui război. Atacurile sale asupra civililor din această săptămână demonstrează clar acest lucru. A lovit din nou infrastructura energetică, chiar în prag de iarnă, a atacat copiii mici aflați la creșă. Această coaliție este hotărâtă să meargă mai departe ca niciodată pentru a pune mai multă presiune asupra lui Putin, de la câmpul de luptă la economia lui de război.”

Volodimir Zelenski: ”Rachetele cu rază lungă de acțiune consolidează direct diplomația. Cu cât Putin suferă mai multe pierderi pe propriul teritoriu și cu cât poate efectua mai puține atacuri pe linia frontului, cu atât mai repede va accepta trecerea la diplomație. De aceea discutăm despre obținerea de rachete (americane) de croazieră Tomahawk.”

Secretarul general al NATO, care a discutat zilele trecute cu Donald Trump, susține că administrația americană ar putea reveni asupra livrării de rachete Tomahawk către Ucraina.

Nic Robertson, CNN: ”În problema rachetelor cu rază lungă de acțiune, atât Starmer cât și Zelenski au indicat că s-au făcut progrese în discuțiile (cu Statele Unite) pentru a livra aceste rachete, dar nu este clar când anume s-ar putea întâmpla acest lucru. Însă, prim-ministrul britanic face eforturi să sprijine Uniunea Europeană să găsească o modalitate de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi astfel împrumuturi Ucrainei să poată continua lupta. ”

Între timp, după decizia președintelui Trump de a sancționa companiile rusești Rosneft și Lukoil, Vladimir Putin și-a trimis emisarul economic la Washington.

Kirill Dmitriev: ”Aceste sancțiuni și măsuri neprietenoase nu vor avea absolut niciun impact asupra economiei ruse. Vor duce pur și simplu la scumpiri la benzinăriile din SUA, deoarece prețul petrolului a crescut deja.”

Matthew Chance, CNN: ”Aceasta este doar o încercare de a ne asigura că canalele de comunicare dintre Statele Unite și Rusia rămân deschise. Vizita arată că și Casa Albă este deschisă să continue să primească oficiali ai Kremlinului și să continue să discute despre posibila viitoare relație economică dintre cele două țări.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













