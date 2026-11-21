Potrivit Departamentului de Justiţie Penală din Texas, oficialilor închisorii le-au luat aproximativ 34 de minute pentru a reuşi montarea a două linii intravenoase condamnatului pentru omor Reinaldo Dennes - una la nivelul gâtului şi cealaltă la piciorul stâng - după ce s-a constatat că venele de la braţe nu puteau fi utilizate, potrivit Agerpres.

Administrarea pentobarbitalului, un barbituric cu efect caustic, a început joi, la ora locală 18:52, iar decesul a fost declarat 15 minute mai târziu, conform evidenţelor departamentului. În acest interval, un reprezentant al presei şi un consilier spiritual au relatat că Dennes a gemut repetat de durere.

Consilierul spiritual, reverendul Jeff Hood, a povestit că Dennes a folosit în mod repetat cuvinte obscene şi a strigat: "Mă omoară piciorul!" şi "Îmi arde piciorul, îmi arde!".

"Se afla în mod evident într-o stare de suferinţă extremă", le-a spus reporterilor Hood, care se afla în camera de execuţie cu mâna pe umărul lui Dennes. "De două ori a spus 'nu funcţionează, nu funcţionează, nu merge aşa cum ar trebui să meargă'", a mai declarat el.

Martor la 13 execuţii prin injecţie letală

Hood, care a fost martor la 13 execuţii prin injecţie letală, le-a spus reporterilor că este pentru prima oară când cineva este "capabil să rostească propoziţii complete după 30 de secunde" de la administrarea injecţiei letale.

Reverendul a mai povestit că au trecut patru sau cinci minute până când respiraţia lui Dennes să încetinească, iar apoi s-au auzit sunete puternice de gâlgâit şi sforăit, iar condamnatul părea să-şi piardă cunoştinţa.

„A fost torturat până la moarte”

"Reinaldo Dennes a fost torturat. A fost torturat până la moarte", a fost concluzia reverendului Hood.

În schimb, Amanda Hernandez, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiţie Penală din Texas, a declarat că execuţia a respectat protocolul texan, de la momentul în care bărbatul a fost legat de targă la ora 18:04 şi până la declararea decesului, la ora 19:07, puţin peste o oră mai târziu.

"Nu a fost o execuţie ratată, a decurs conform planului şi a avut succes", a spus ea într-un interviu.

Michael Graczyk, jurnalist Associated Press care a fost martor din partea mass-media la aproape 500 de execuţii din anii 1980 şi până în prezent, a declarat că execuţia lui Dennes a fost "radical diferită".

El a spus că Dennes, condamnat pentru uciderea bijutierului Janos Szucs în timpul unui jaf în 1996, s-a plâns de "durere atroce". Potrivit declaraţiilor jurnalistului AP, timp de aproximativ trei minute, Dennes, de religie creştină, a strigat în mod repetat: "Ia-mă, Doamne! Ia-mă în braţele Tale".

Execuţia lui Dennes este a 39-a din Statele Unite în acest an şi a noua şi ultima programată în Texas în 2026.

Acuzaţiile martorilor vin la mai puţin de două luni după ce execuţia eşuată a Christei Pike, în vârstă de 50 de ani, din Tennessee, a stârnit un val de condamnări în toată ţara şi a determinat acel stat să suspende execuţiile.

Pike a petrecut zece zile în spital, apoi s-a întors la închisoare, unde rămâne în infirmerie cu efecte secundare fizice şi psihologice, potrivit avocaţilor ei.