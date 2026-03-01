„Împărtășim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii și oprit armamentul nuclear și balistic periculos”, a declarat Merz în fața presei.

De partea sa, Franța a denunțat „atacurile masive și nejustificate” efectuate de Iran contra țărilor din Golf și Iordaniei.

„Țările din Orientul Mijlociu sunt țintite de atacuri masive și nejustificate ale Iranului. Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales”, a postat șeful diplomației franceze Jean-Noel Barrot pe platforma X.

„Am transmis fiecăreia dintre aceste țări deplina solidaritate și sprijinul total ale Franței”, a adăugat reprezentantul Parisului.