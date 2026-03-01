Din păcate, multe dintre posturile de conducere în instituțiile din teritoriu sunt ocupate de oamenii partidelor, care nu sunt interesați să rezolve probleme.

Ei trebuie să nu deranjeze pentru a rămâne în funcții. Același lucru se întâmplă și în compania Ecoaqua, o adevărată baza din care pleacă pe funcții în administrație sau la care se retrag oameni politici din judetet.

În județul Călărași, din 165 de localități, 116 figurează cu apă curentă, dar în 52 dintre ele apa nu este potabilă. Este și cazul comunei Grădiștea.

Vasile Matei este primar și știe că în sat...

”Nu este apă plată...”.

Dar nicidecum că este nepotabilă.

”Vasile Matei, primar Grădiștea: Nepotabilă din punct de vedere…

Reporter: Se bea?

Vasile Matei: Da.

Reporter: Și dacă o bei, rămâi zdravăn?

Vasile Matei: N-a murit niciunu’ până acum. N-am avut nicio reclamație până acum”.

Sătenii au altă părere.

”Apa foarte proastă, canalizare nu avem... E foarte murdară apa. Foarte, foarte murdară apa...”.

”Nu știu, domnule, eu beau. Altă sursa nu am. Eu la animale dau, dar eu nu beau. Am băut un pic, nu e bună la gust”.

În comuna Spanțov, s-au investit bani europeni, aproape 2 milioane de euro, și în 2017, când s-a construit o rețea de canalizare întinsă prin centrul comunei. Primarul a predat toată povestea la Ecoaqua și, de 9 ani, instalația e nefolosită.

Stația de epurare nu funcționează, dar unii dintre cetățeni s-au branșat la rețea și dejecțiile ajung pe acest câmp.

Ce se întâmplă în Călărași este emblematic pentru felul în care funcționează sau mai bine zis nu funcționează statul nostru. Avem armate de funcționari și aleși bine plătiți și de neclintit din scaune, care prin incompetența și nepăsarea lor țin oamenii în mizerie, fără apă și canalizare.

Președintele CJ Călărași: ”N-aș avea ce să-mi reproșez”

Din 2014, Călărașiul și parte din Ialomița au la dispoziție peste 400 de milioane de euro pentru apă și canal. Bani europeni. Încă nu i-a accesat. Vasile Iliuță este președintele Consiliului Județean Călărași. E la al treilea mandat.

”Vasile Iliuță: Lucrurile, clar, pentru România, pentru județul Călărași și Ialomița, acești bani înseamnă aducerea în normalitate a tot ce înseamnă infrastructuri de apă și canal. Nu nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat.

Reporter: Vă reproșați ceva?

Vasile Iliuță: N-aș avea ce să-mi reproșez”.

În 2022, la conducerea Ecoaqua ajunge Eduard Grama, care reușește să semneze în 2024 cu Ministerul Fondurilor Europene accesarea banilor europeni. Încep lucrările în județ, dar Grama este declarat incompatibil de ANI pentru că în trecut a ocupat două funcții publice în același timp. Este îndepărtat de la conducerea Ecoaqua. Grama susține că totul a fost o răzbunare politică din partea conducerii Consiliului Județean.

Eduard Grama, fost director Ecoaqua: ”Câteodată trebuie să te supui. Și eu nu m-am supus. Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, împreună cu o armată de oameni au fost și-au spus ministerului că am semnat cu rea credință acel contract”.

În toamna lui 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene sistează plățile către Ecoaqua. Autoritățile locale din Călărași dau în judecată ministerul. Și, doi ani, totul se blochează în instanțe. Bogdan Cristian este vicepreședintele Consiliului Județean.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ”Să fie foarte, foarte clar, am decizie de instanță și un departament juridic care stă pe poziții și a stat și pe poziția ministrului anterior, la fel că nu se poate ratifica, nu se pune problema să ratifice doar pentru că există presiuni și da, vă asigur că presiunea este foarte mare”.

La jumătatea lui februarie, instanța a decis că ministerul trebuie să reia finanțarea. Între timp, constructorii care nu și-au primit banii în ultimii doi ani cer penalități pe care Ecoaqua este obligată să le plătească. Peste un milion de euro.

Prefectul Călărașiului: Și ce ar trebui, eu ca prefect să merg la malul Dunării să mă uit să văd ce face?”

Am bătut la poarta Gărzii de Mediu Călărași, pe la orele prânzului, pentru a discuta despre poluarea din Oltenița. Am sunat pe telefonul instituției. Am sunat la Ministerul Mediului și, în cele din urmă, angajații Gărzii au început să apară. Magdalena Stoica este comisar.

A doua zi, toți comisarii din Garda de Mediu Călărași și reprezentanții Apelor Române au descins în Oltenița. Debitul apei pe conducta care zilele trecute duduia s-a redus. Nicoleta Roman este șefa Apelor din Călărași.

Ne mutam în stația de epurare. Vasile Boșnegeanu este director Ecoaqua Oltenița, șeful acestui loc. Habar nu are ce se întâmplă aici. I-am arătat echipamentele care nu funcționează, care ar fi trebuit să oprească mizeria care ajunge în Dunăre și rămâne înfiptă în boscheți, la gura de deversare. Mai marele județului vine cu o altă explicație.

Laurențiu State e prefectul județului. A venit pe acesta funcție de la Oltenița unde a fost directorul sucursalei Ecoaqua, adică șeful stației de epurare între 2021 și 2024. Își amintește că atunci când a venit la Oltenița, în 2021, stația de epurare arunca toată mizeria, fără să o curețe, direct în Dunăre. În trei ani de activitate spune că a adus multe îmbunătățiri stației locului, care acum însă nu se văd. De la șefia stației a venit la prefectură și subiectul nu l-a mai interesat.

Laurențiu State: ”Și ce ar fi trebuit, ca eu, ca prefect, să mă duc să stau acolo pe malul Dunării, să mă uit să văd ce face? Operatorul de la Ecoaqua, având experiență acolo și știind despre ce este vorba că lucrurile nu funcționează, putea să faceți treaba asta. Domnul meu, Apele Române și Garda de Mediu sunt structuri abilitate de stat care au în activitatea curentă controale tematice. Ei trebuie să-și facă datoria, nu prefectul. Nu eu sunt cel care trebuie să monitorizeze într-un fel activitatea dumnealor, dumnealui trebuie să-și facă datoria”.