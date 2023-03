Anunț oficial. Cum se răzbună Rusia, după ce Curtea Penală Internațională a emis mandat de arestare pe numele lui Putin

De asemenea, Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat că a luat decizia sa de a adăuga pe listele sale de sancțiuni persoanele care au emis mandatul împotriva președintelui Rusiei, potrivit publicației The New Voice of Ukraine, care citează agenția rusească TASS, controlată de Kremlin.

Este vorba despre judecătorii Curții Penale Internaționale Rosario Salvatore Aitala, Antoine Kesia-Mbe Mindua și Tomoko Akane.

Curtea Penală Internațională sau CPI, cu sediul la Haga, în Olanda, a emis la 17 martie mandate de arestare împotriva lui Putin și a ombudsmanului rus pentru copii, Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de o crimă de război: deportarea a mii de copii din Ucraina în Rusia începând cu 24 februarie 2022.

Biroul Procurorului General a înregistrat deportarea a peste 16.000 de copii din regiunile Donețk, Luhansk, Harkov și Herson, dar numărul real ar putea fi mult mai mare.

Ucraina a reușit să aducă acasă doar 308 copii.

Procurorul general al Ucrainei, Andrei Kostin, a declarat că Putin poate fi arestat în cele 123 de țări care au ratificat Statutul de la Roma - carta fondatoare a CPI.

Germania și toate celelalte țări din UE sunt semnatare.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au declarat că Kremlinul consideră mandatul "nul din punct de vedere juridic", deoarece Rusia nu face parte din Statutul de la Roma.

Sursa: The New Voice of Ukraine Etichete: , , , Dată publicare: 19-03-2023 21:46