GALERIE FOTO cu ”bogații” planetei, care se află la Forumul Economic Mondial Davos 2026

Cei mai puternici oameni ai lumii se află în aceste zile la Forumul Economic Mondial din Davos, Elveţia.

Potrivit Associated Press, aproape 3.000 de participanți de nivel înalt din mediul de afaceri, guvernamental și nu numai, plus un număr necunoscut de activiști, jurnaliști și observatori externi se află în orașul elvețian Davos, pentru reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial.

Organizatorii spun că vor participa aproape 400 de lideri politici de top, inclusiv peste 60 de șefi de stat și de guvern, și aproape 850 de președinți și directori executivi ai multor companii de top din lume.



În fruntea listei se află președintele SUA, Donald Trump, precum și mai mulți miniștri și consilieri de vârf, printre care secretarul de stat al SUA Marco Rubio, secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent și trimisul special Steve Witkoff.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, președintele Congo, Felix Tshisekedi, vicepremierul Chinei, He Lifeng, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se numără printre personalitățile care participă la eveniment.



Organizatorii spun că sunt așteptați - în total - 55 de miniștri ai economiei și finanțelor, 33 de miniștri ai afacerilor externe, 34 de miniștri ai comerțului și industriei și 11 guvernatori ai băncilor centrale.

Printre ”titanii tehnologici” care sunt prezenți se află Jensen Huang de la Nvidia, Satya Nadella de la Microsoft, Demis Hassabis de la Google DeepMind și Arthur Mensch de la Mistral AI din Franța.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului, Ngozi Okonjo-Iweala, se numără printre numeroșii înalți oficiali ai instituțiilor internaționale.



