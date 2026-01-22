"Deschiderea pârtiei de pe vârful Straja este un eveniment mult aşteptat de schiorii care vin în Straja. De acum se poate schia de pe vârful Straja până la baza telegondolei, pe o distanţă de 8,2 kilometri, practic cea mai lungă pârtie din România", a declarat joi cabanierul Emil Părău, preşedintele Asociaţiei Pro Straja.

Potrivit acestuia, toate pârtiile şi instalaţiile de transport pe cablu din Straja sunt funcţionale la acest sfârşit de săptămână, iar stratul de zăpadă este cuprins între 80 de centimetri şi doi metri.

"Domeniul schiabil din Straja măsoară acum 26 de kilometri. Din punct de vedere al schiorului, putem spune că în Straja se schiază pe un munte, nu doar pe o pârtie", a punctat Emil Părău.

Administratorul pârtiilor din Straja a mai arătat că datorită măsurilor luate, la instalaţiile de transport pe cablu nu se formează cozi.

Turiştii care doresc să ajungă în Straja îşi pot lăsa maşinile în parcarea gratuită, de peste 300 de locuri, din Lupeni, la staţia de plecare a telegondolei, sau la intrare în staţiune. Accesul autovehiculelor în Straja nu este permis, pentru a evita blocajele în staţiune, turiştii fiind preluaţi de la intrare de către operatorii locali.

