La evenimentul pe bază de invitație de marți seara au participat peste 100 de persoane, iar Lutnick a fost ultimul vorbitor, au precizat sursele care au dorit să își păstreze anonimatul.

În discursul său, Lutnick a criticat economiile europene și lipsa lor de competitivitate, în comparație cu performanțele SUA. Discursul i-a făcut pe mai mulți europeni prezenți să se simtă inconfortabil, iar, pe măsură ce criticile au escaladat, Lagarde a fost văzută plecând.

Președinta BCE este un fost ministru francez al Finanțelor și a condus, de asemenea, Fondul Monetar Internațional pentru cea mai mare parte a primului mandat al lui Donald Trump. Încă din 2024, Lagarde a început să avertizeze că revenirea sa la Casa Albă ar putea aduce probleme pentru Europa.

Un director al unei companii europene, precum și un oficial dintr-un stat membru al zonei euro, ambii vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că Lagarde a avut dreptate să se retragă de la acea cină și că Europa trebuie să înceapă să se apere.

Anterior, într-un interviu acordat miercuri dimineață pentru postul de radio RTL, Lagarde a spus că „vedem sfârșitul unei noi ordini mondiale”.

„Amenințarea cu preluarea unui teritoriu precum Groenlanda, care nu este de vânzare, și jonglarea cu tarife și restricții asupra comerțului global nu înseamnă cu adevărat un comportament al unui aliat. Această nouă ordine mondială trebuie să ne conducă la o revizuire profundă a modului în care ne organizăm economia în Europa, în modul în care construim legături cu alte țări din lume care respectă aceleași reguli ca și noi”, a spus Lagarde.

BCE a refuzat să comenteze.

