Acest accident intervine în contextul în care siguranța sistemului feroviar spaniol se află în centrul atenției de câteva zile, în urma altor două accidente.
Nou accident feroviar în Spania. Un tren a lovit o macara în regiunea Murcia. Mai multe persoane au fost rănite
Mai multe persoane au fost rănite, una grav, joi, după ce un tren de periferie a lovit o macara de șantier, în sud-estul Spaniei, potrivit postului public TVE, relatează Reuters.
Acest accident intervine în urma unei coliziuni între două trenuri de mare viteză, duminică, în sudul Andaluziei, soldată cu 43 de morți. Un alt accident feroviar a avut loc marți în Catalonia (nord-est), soldat cu moartea conductorului unui tren.
Operatorul feroviar spaniol Adif anunță că traficul pe această linie a fost întrerupt, din cauza „pătrunderii în spațiul de trecere al infrastructurii a unei macarale care nu aparține exploatării feroviare”, fără a oferi alte detalii.