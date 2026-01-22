Semnalele transmise la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026 confirmă avertismentele mediului de afaceri: fără agilitate, predictibilitate și un parteneriat real între stat și sectorul privat, competitivitatea României va fi pusă sub semnul întrebării.

Pentru România, impactul este direct. Fiind profund integrați în economia europeană și înlanțurile globale, și depinzând de garanțiile de securitate transatlantice, suntem expuși dublu. Provocările economice actuale nu mai pot fi tratate cu jumătăți de măsură - ele necesită agilitate, o colaborare reală între stat și privat și reforme structurale rapide.

„Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar:nu traversăm o simplă tranziție, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale. Vechile reguli se șterg sau se rescriu din mers, iar distincția dintre securitate și economie a dispărut complet. Astăzi, o țară fără putere economică, independență energetică și tehnologie avansată este o țară vulnerabilă. Securitatea economică a devenit sinonimă cu securitatea națională,” a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Contextul global face apelul mediului privat la colaborare internă și mai urgent. Avertismentele de la Davos sunt brutale: liderii globali vorbesc explicit despre riscul subordonării economice a statelor care nu se adaptează. Într-un moment în care lumea devine impredictibilă, România are resursele necesare pentru a naviga această furtună, dar fereastra de oportunitate se închide. Soluțiile există, însă ele necesită un parteneriat onest.

„Dacă la Davos se vorbește despre transformare, acasă trebuie să trecem la fapte. Companiile noastre sunt pregătite să investească și să creeze valoare, dar au nevoie de predictibilitate și de un partener real în Statul român. În era fragmentării globale, supraviețuiesc doar economiile agile, digitalizate și stabile. România poate alege să fie victima acestei transformări sau să o folosească pentru reforme decisive," a adăugat directorul executiv Concordia.

Pentru a sprijini concret această direcție, Concordia a lansat încă din decembrie 2025 un pachet de măsuri pentru creșterea și relansarea economică.

Implementarea acestora ar avea un impact imediat:

· Deblocarea a două miliarde de euro în investiții;

· Generarea a două miliarde de euro venituri suplimentare la bugetul de stat;

· Reducerea costurilor administrative pentru companii cu 30-40%;

· Crearea unui mediu economic favorabil pentru sute de mii de locuri de muncă.

Argumentele și soluțiile sunt pe masă. Trebuie să lucrăm împreună pentru a livra rezultate.



