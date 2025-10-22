Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului”

Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice.

„Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă", a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul Franţei în prima ei declaraţie publică după furtul comis duminică, un incident care a stârnit polemici intense despre protejarea operelor de artă expuse în Muzeul Luvru din Paris.

Printre celelalte măsuri de securitate

Printre celelalte măsuri de securitate avute în vedere "pe termen scurt", ea a menţionat "securizarea împrejurimilor imediate ale Luvrului, în special a trotuarelor".

"Mă gândesc, de exemplu, la dispozitive de distanţare", pentru a împiedica "vehiculele să parcheze lângă muzeu", a adăugat ea.

Întrebată dacă "toate alarmele" au funcţionat, Laurence des Cars a răspuns: "Absolut. Înregistrările video (de supraveghere) au funcţionat în interior".

Despre supravegherea video exterioară

La întrebarea despre supravegherea video exterioară, ea a răspuns astfel: "Aceasta este slăbiciunea noastră. Nu am detectat sosirea hoţilor suficient de devreme. Slăbiciunile din protecţia perimetrului nostru sunt cunoscute şi identificate".

Pe termen mai lung, directoarea a evocat măsurile prevăzute în planul de securizare a muzeului sau "schema directoare a echipamentelor de siguranţă", ce include mai ales o dublare a "numărului de camere video pe cele 37 de hectare ale domeniului Luvru", precum şi o modernizare a "sistemului de protecţie video şi detectare a intruziunilor".

Ea le-a dat asigurări senatorilor francezi spunând că nu există "o întârziere" în ceea ce priveşte implementarea acestui plan.

"Nu sunt de acord cu elementele conţinute în raportul preliminar al Curţii de Conturi", a adăugat Laurence des Cars.

Curtea de Conturi, care a analizat perioada cuprinsă între 2019 şi 2024, vorbeşte despre "o întârziere persistentă" în acest domeniu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













