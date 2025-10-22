Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului”

22-10-2025 | 20:53
muzeul luvru

Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice.

autor
Ioana Andreescu

„Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului ar fi posibilă", a spus Laurence des Cars în faţa Comisiei pentru Cultură din Senatul Franţei în prima ei declaraţie publică după furtul comis duminică, un incident care a stârnit polemici intense despre protejarea operelor de artă expuse în Muzeul Luvru din Paris.

Printre celelalte măsuri de securitate

Printre celelalte măsuri de securitate avute în vedere "pe termen scurt", ea a menţionat "securizarea împrejurimilor imediate ale Luvrului, în special a trotuarelor".

"Mă gândesc, de exemplu, la dispozitive de distanţare", pentru a împiedica "vehiculele să parcheze lângă muzeu", a adăugat ea.

Întrebată dacă "toate alarmele" au funcţionat, Laurence des Cars a răspuns: "Absolut. Înregistrările video (de supraveghere) au funcţionat în interior".

Muzeul Luvru
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari

Despre supravegherea video exterioară

La întrebarea despre supravegherea video exterioară, ea a răspuns astfel: "Aceasta este slăbiciunea noastră. Nu am detectat sosirea hoţilor suficient de devreme. Slăbiciunile din protecţia perimetrului nostru sunt cunoscute şi identificate".

Pe termen mai lung, directoarea a evocat măsurile prevăzute în planul de securizare a muzeului sau "schema directoare a echipamentelor de siguranţă", ce include mai ales o dublare a "numărului de camere video pe cele 37 de hectare ale domeniului Luvru", precum şi o modernizare a "sistemului de protecţie video şi detectare a intruziunilor".

Ea le-a dat asigurări senatorilor francezi spunând că nu există "o întârziere" în ceea ce priveşte implementarea acestui plan.

"Nu sunt de acord cu elementele conţinute în raportul preliminar al Curţii de Conturi", a adăugat Laurence des Cars.

Curtea de Conturi, care a analizat perioada cuprinsă între 2019 şi 2024, vorbeşte despre "o întârziere persistentă" în acest domeniu.

ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile
Stiri externe
Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.

Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari
Stiri externe
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari

60 de anchetatori și polițiști îi caută pe autorii jafului spectaculos de la Luvru, din Paris, care au furat în doar șapte minute opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național. Potrivit procurorului general, sunt patru suspecți.

Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)
Stiri externe
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)

La câteva ore după ce a apărut informația că Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit, iar hoții au furat bijuterii regale, Ministerul Culturii din Franța a emis un comunicat de presă în care detaliază oficial ce piese au fost furate.

ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

