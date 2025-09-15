Spionajul rus susține că UE pregătește un „Maidan” în Serbia ca să îl dea jos pe Vucic, „după un scenariu repetat”

Stiri externe
15-09-2025 | 16:16
Protest Serbia
Getty Images

Uniunea Europeană ar pregăti un „Maidan” în Serbia, iar protestele actuale, cu participarea activă a tineretului, sunt „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, susţine Serviciul Rus de Informaţii Externe (SVR), citat de TASS.  

autor
Claudia Alionescu

SVR mai susține că elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din Novi Sad pentru a „înclina” balanţa în favoarea sa. 

Protestele denumite „Euromaidan” au dus, în 2014, la îndepărtarea de la putere a preşedintelui prorus al Ucrainei de către protestatarii care cereau păstrarea direcţiei proeuropene a ţării.

Evenimentul a declanşat apoi anexarea unilaterală a peninsulei Crimeea de către Rusia şi, în 2022, invazia la scară largă a Ucrainei şi actualul război în curs.

Anterior, preşedintele sârb Aleksandar Vucic, care a adoptat în ultimii ani poziţii proeuropene, dar a rămas apropiat de Kremlin, acuzase serviciile speciale ale mai multor ţări că au cheltuit patru miliarde de dolari pentru a distruge Serbia.

Citește și
spion rus, Rusia
Polonia a arestat un jucător de hochei pe gheaţă al Rusiei: ”Spionii ruşi cad unul după altul!”

Patru miliarde de dolari au fost cheltuite pentru prăbuşirea statului. Principalul organizator al revoluţiilor colorate vine din exterior. Aceştia sunt angajaţi ai diferitelor servicii de informaţii, ei fac acest lucru din mai multe ţări”, a declarat Vucic sâmbătă, într-un interviu pentru TV Informer.

SVR susţine, la rândul său, în comunicatul transmis luni, că „scopul curentului liberal european este de a aduce la putere, în această mare ţară balcanică, o conducere ascultătoare şi loială Bruxelles-ului. Trebuie recunoscut că elitele europene reuşesc multe: tineretul se radicalizează, trece de la protestul paşnic la metode „revoluţionare” de luptă şi violenţă”, arată SVR.

Cu toate acestea, SVR a evaluat că scenariul revoluţiei colorate în Serbia, „testat cu succes de Occident în multe ţări”, va eşua.

Protest Serbia

Motivul este păstrarea, în societatea locală, a unor puternice sentimente patriotice, (plus) influenţa unificatoare a Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum şi memoria agresiunii NATO şi a bombardamentelor asupra ţării, care au dus la destrămarea acesteia”.

La Bruxelles se speră că finanţarea mass-mediei şi a ONG-urilor va permite mobilizarea electoratului protestatar, va scoate oamenii în stradă şi va încheia „Maidanul sârb” după un scenariu repetat de multe ori”, spune SVR, care enumeră o serie de instituţii de presă şi ONG-uri din Serbia care ar fi finanţate de UE.

Cu toate acestea, promisiunile mincinoase ale oficialilor europeni cu privire la „intrarea iminentă în grădina europeană înflorită” nu sunt decât o momeală. Pentru această perspectivă tot mai îndepărtată va trebui să se plătească cu cuceririle şi memoria strămoşilor. Poporul sârb, mândru şi unit, nu este necesar Uniunii Europene”, conchide Serviciul Federal de Informaţii al Federaţiei Ruse.

Protestele violente de la Novi Sad

Vucic şi Partidul său Progresist Sârb (SNS) au fost zguduiţi de 10 luni de proteste la nivel naţional şi blocaje universitare, care au început după ce 16 persoane au murit în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad, la 1 noiembrie 2024.

Gara tocmai fusese renovată, iar protestatarii au dat vina pe corupţia puterii pentru lucrările prost executate.

Studenţii, partidele de opoziţie şi organizaţiile de apărare a drepturilor omului au acuzat poliţia că a folosit forţa excesivă la unele dintre aceste proteste.

Ei solicită alegeri anticipate, în speranţa că Vucic şi SNS vor fi înlăturaţi de la putere.

De asemenea, îl acuză pe Vucic şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, de utilizarea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei.

PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente, dar PNL și USR i-au adus aminte că și el a fost de acord

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, uniunea europeana, proteste, serbia, bruxelles, maidan,

Dată publicare: 15-09-2025 16:02

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Scandal de spionaj în Republica Moldova. Ambasadorul rus, convocat la MAE. Decizie importantă luată la Chișinău
Stiri externe
Scandal de spionaj în Republica Moldova. Ambasadorul rus, convocat la MAE. Decizie importantă luată la Chișinău

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasneţov, a fost convocat, joi, la Ministerul Afacerilor Externe şi i s-a înmânat o notă din partea ministerului privind declararea drept persoană indezirabilă a unui angajat al Ambasadei ruse.

Polonia a arestat un jucător de hochei pe gheaţă al Rusiei: ”Spionii ruşi cad unul după altul!”
Stiri externe
Polonia a arestat un jucător de hochei pe gheaţă al Rusiei: ”Spionii ruşi cad unul după altul!”

Polonia a arestat un jucător rus de hochei pe gheaţă sub acuzaţia de spionaj, au anunţat vineri procurorii, precizând că este a 14-a persoană arestată dintr-o reţea de spionaj, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Cum a transformat Rusia un traficant de droguri într-un spion, trimis apoi în SUA. Ce misiune a avut
Stiri externe
Cum a transformat Rusia un traficant de droguri într-un spion, trimis apoi în SUA. Ce misiune a avut

Un cetăţean rus care a încercat să se infiltreze la Curtea Penală Internaţională (CPI), Serghei Cerkasov, în vârstă de 37 de ani, a fost inculpat de spionaj în Statele Unite, unde este acuzat că a trăit sub o falsă identitate timp de doi ani.

 

Cine ar fi agentul rus suspectat de spionaj în Norvegia. Serviciile au dezvăluit detalii despre strategia lui. FOTO
Stiri externe
Cine ar fi agentul rus suspectat de spionaj în Norvegia. Serviciile au dezvăluit detalii despre strategia lui. FOTO

Serviciile norvegiene de contraspionaj (PST) au dezvăluit identitatea unui presupus agent ilegal rus, pe care-l suspectează de spionaj în favoarea Rusiei.

Un căpitan de fregată italian, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. A fost prins în flagrant
Stiri externe
Un căpitan de fregată italian, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. A fost prins în flagrant

Un ofiţer din cadrul Marinei italiene a fost arestat în flagrant delict de spionaj în favoarea Rusiei, în compania unui ofiţer rus, căruia i-a dat documente ”clasificate”, au anunţat miercuri, într-un comunicat, Carabinierii, relatează AFP.

Recomandări
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului
Stiri Sociale
Tarife la apă în România. Zonele sărace plătesc dublu față de București. Orașul cu preț de 3 ori mai mic ca restul județului

Românii plătesc un tarif mediu lunar la apă și canalizare de 14,47 lei/metru cub, fără TVA, dar diferențele de la o zonă la alta sunt uriașe. Așa au ajuns locuitorii din județe sărace precum Neamț sau Vaslui să plătească dublu față de București.

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Septembrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28