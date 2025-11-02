Liderul Serbiei, avertisment la adresa protestarailor săi. Miting pro-Vucic, organizat la un an după tragedia din Novi Sad

Stiri externe
02-11-2025 | 09:58
În Serbia, zeci de mii de oameni au rămas sâmbătă, până seara târziu, la Novi Sad, pentru a comemora un an de la accidentul în care au murit 16 oameni.

autor
Stirileprotv

Pe 1 noiembrie 2024, aproape de prânz, acoperișul gării din oraș s-a prăbușit peste oameni. Construcția abia fusese renovată.

Tragedia i-a scos în stradă mai întâi pe cei tineri, care au pus accidentul pe seama neglijenței și corupției din administrație.

Apoi, protestele au crescut în amploare.
Manifestanții cer o schimbare politică la vârful țării, apropierea de Europa și mai multă libertate.

Aproape 40.000 de sârbi, mulți dintre ei veniți în marș din toată țara, au umplut până la refuz faleza din Novi Sad. Au ținut 16 minute de reculegere, câte unul pentru fiecare victimă a tragicului accident din urmă cu un an. Apoi, au lansat tot atâtea lampioane de pe bărcile aflate pe Dunăre.

Localnică: „Mă bucur că atât de mulți tineri s-au adunat aici pentru a arăta că oamenii nu au uitat ce s-a întâmplat”.

Localnic: „Indiferent cât de trist este acest eveniment, se poate sesiza că este o energie extraordinară. Toată lumea e plină de speranță și cred că acesta este un punct de cotitură”.

Ceremoniile de sâmbătă au început la ora 11:52, exact momentul prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad peste trecători și pasageri.

Contestatarii președintelui Aleksandar Vucic spun că dezastrul de la gara din Novi Sad a avut loc din cauza neglijenței și corupției autorităților. Nimeni nu a fost tras la răspundere până acum, deși 13 persoane au fost puse sub acuzare.

Tragedia a declanșat ample proteste studențești, care au șubrezit autoritatea administrației conduse de președintele Vucic.

Femeie: „Noi, ca generație mai în vârstă, îi sprijinim pe acești tineri și credem că trebuie să meargă până la capăt. Suntem alături de ei”.

Președintele Vucic a avertizat că vor urma arestări în masă dacă manifestațiile vor degenera în violențe și a anunțat că susținătorii săi pregătesc un miting mult mai mare în același oraș, la sfârșitul lunii noiembrie.

Sursa: Pro TV

Etichete: serbia, aleksandar vucic,

Dată publicare: 02-11-2025 09:58

Citește și...
Un an de la tragedia din Novi Sad. Zeci de mii de sârbi au manifestat din nou în stradă împotriva președintelui Vucic
Stiri externe
Un an de la tragedia din Novi Sad. Zeci de mii de sârbi au manifestat din nou în stradă împotriva președintelui Vucic

La un an după accidentul mortal din gara Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul Serbiei pentru a comemora cele 16 victime.

Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal”
Stiri actuale
Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal”

Patruzeci şi două de persoane au fost arestate după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat ministrul de interne sârb.

Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia
Stiri externe
Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia

Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanţi au cerut din nou alegeri anticipate în Serbia vineri, la un miting din Novi Sad (nord), care a fost dispersat de poliţie cu gaze lacrimogene, notează Agerpres citând AFP.

