Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia

Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanţi au cerut din nou alegeri anticipate în Serbia vineri, la un miting din Novi Sad (nord), care a fost dispersat de poliţie cu gaze lacrimogene, notează Agerpres citând AFP.

Această manifestaţie care a reunit oponenţi ai preşedintelui autoritar Aleksandar Vucic face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată ţara de la prăbuşirea mortală a acoperişului de beton al gării din Novi Sad, care a făcut 16 morţi în noiembrie.

Protestatarii au denunţat corupţia şi au cerut o anchetă transparentă, cerând totodată alegeri anticipate.

Manifestaţiile anterior paşnice au degenerat în violenţe, potrivit protestatarilor, din cauza represiunii dure din partea poliţiei şi a susţinătorilor guvernului.

În timpul mitingului de vineri din Novi Sad, manifestanţii au aruncat proiectile asupra poliţiei care a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare pentru a-i dispersa, potrivit AFP.

