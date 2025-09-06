Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia

06-09-2025 | 07:17
Aleksandar Vucic
Getty

Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanţi au cerut din nou alegeri anticipate în Serbia vineri, la un miting din Novi Sad (nord), care a fost dispersat de poliţie cu gaze lacrimogene, notează Agerpres citând AFP.

Adrian Popovici

Această manifestaţie care a reunit oponenţi ai preşedintelui autoritar Aleksandar Vucic face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată ţara de la prăbuşirea mortală a acoperişului de beton al gării din Novi Sad, care a făcut 16 morţi în noiembrie.

Protestatarii au denunţat corupţia şi au cerut o anchetă transparentă, cerând totodată alegeri anticipate.

Manifestaţiile anterior paşnice au degenerat în violenţe, potrivit protestatarilor, din cauza represiunii dure din partea poliţiei şi a susţinătorilor guvernului.

În timpul mitingului de vineri din Novi Sad, manifestanţii au aruncat proiectile asupra poliţiei care a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare pentru a-i dispersa, potrivit AFP. 

