Un an de la „Colectivul Serbiei”. Zeci de mii de oameni vor ieși în stradă să-l conteste pe Aleksandar Vucic

01-11-2025 | 09:53
La un an după accidentul mortal din gara Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul Serbiei pentru a comemora cele 16 victime.

Oamenii prezenți la manifestație vor cere transparenţă, justiţie şi noi alegeri, relatează AFP.

Unii dintre manifestanţi au sosit încă de vineri seara, pe jos, cu maşina sau cu bicicleta, şi sunt aşteptaţi în faţa gării, unde vor păstra 16 minute de reculegere începând cu ora locală 11:52 (12:52, ora României).

Exact la această oră, pe 1 noiembrie 2024, acoperişul de beton al gării recent renovate s-a prăbuşit, ucigând 14 persoane pe loc, dintre care doi copii. Doi răniţi au decedat ulterior, ridicând bilanţul la 16 morţi.

Acest accident a declanşat una dintre cele mai ample mişcări de protest din istoria ţării, condusă rapid de studenţi.

Pentru oponenţii preşedintelui naţionalist Aleksandăr Vucici, accidentul a devenit simbolul corupţiei ce afectează şantierele de lucrări publice, care s-au înmulţit în ultimii ani.

În 2024, la stabilirea indicelui de percepţie a corupţiei, ONG-ul Transparency International a acordat Serbiei un scor de 35 din 100 (pe o scară de la 0, foarte corupt, la 100, foarte onest), cu 31 de puncte mai puţin decât media europeană (64).

Un marș de 350 de km

„Toţi cei care, în Serbia, sunt împotriva corupţiei, a criminalităţii şi a partidului de la putere” şi-au dat întâlnire la Novi Sad, a explicat emoţionat, vineri seara, Ratko Popovic, 47 de ani, aflat în mijlocul a mii de alte persoane venite să întâmpine studenţii care au venit pe jos din toate colţurile ţării.

Cei din Novi Pazar (sud) au sosit puţin după ora 20:00, în aplauzele mulţimii, după ce au parcurs peste 350 km şi au mers pe jos timp de 16 zile.

De câteva luni, studenţii au adoptat aceste lungi marşuri ca mijloc de acţiune, sperând astfel să ajungă în cât mai multe oraşe şi sate pentru a-şi explica revendicările şi a lupta împotriva imaginii pe care o creează despre ei presa apropiată de putere, care îi descrie în mod regulat drept „terorişti” plătiţi de puteri străine.

Sâmbătă, după omagiul tăcut, ei au în program discursuri, lecturi şi un marş până la Dunăre.

În mare parte paşnice, manifestaţiile organizate în ultimul an au fost marcate în această vară de violenţe între susţinătorii preşedintelui şi manifestanţi, dintre care câteva sute au fost arestaţi.

Represiunea împotriva mişcării s-a înăsprit, determinând Parlamentul European să adopte săptămâna trecută o rezoluţie ce „susţine dreptul studenţilor şi cetăţenilor sârbi de a manifesta paşnic” şi „condamnă ferm represiunea statului”.

La rândul său, guvernul a decretat vineri că sâmbătă va fi zi de doliu naţional, chemând ţara să arboreze steagurile în bernă.

Trei anchete și scuze de la președinte

Într-un discurs adresat naţiunii vineri după-amiază, după ce luni de zile i-a acuzat pe studenţi că vor să-l răstoarne de la putere şi că sunt plătiţi pentru a manifesta, preşedintele Vucic a spus că „a făcut declaraţii pe care le regretă”.

„Îmi cer scuze”, a adăugat Aleksandar Vucic, făcând apel la dialog, fără a menţiona însă alegerile anticipate pe care protestatarii le cer de luni de zile.

Printre revendicări se numără şi o anchetă transparentă şi condamnarea celor responsabili de accident.

În total, sunt deschise trei anchete: una la Novi Sad cu privire la accident, alta condusă de parchetul specializat în combaterea crimei organizate şi a corupţiei, care se concentează pe suspiciuni de corupţie cu prejudiciu în valoare de milioane de euro în cadrul contractului de renovare a gării, şi una condusă de Parchetul European (EPPO) în legătură cu o posibilă deturnare de fonduri europene alocate renovării.

În prima anchetă, la mijlocul lunii septembrie, parchetul a solicitat trimiterea în judecată a 13 persoane, dintre care doi foşti miniştri.

