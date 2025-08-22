După nouă luni de proteste anticorupție în Serbia, Aleksandar Vucic acceptă să discute cu manifestanții

22-08-2025 | 17:54
Aleksandar Vucic
IMAGO

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a lansat vineri un apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după mai mult de nouă luni de manifestaţii care denunţă corupţia generalizată din ţară.  

Adrian Popovici

Într-o intervenţie televizată din biroul său de la Belgrad, Vucic a spus că este pregătit să discute cu reprezentanţii studenţilor şi ai celorlalţi demonstranţi antiguvernamentali.

„Propun discuţii şi dezbateri la toate posturile noastre de televiziune, pe toate portalurile de internet, cu reprezentanţii legitimi, aducă cu cei pe care ei îi desemnează”, a afirmat şeful statului sârb.

Protestele antiguvernamentale din întreaga ţară au izbucnit după ce 16 persoane au murit, în noiembrie anul trecut, din cauza prăbuşirii acoperişului gării din oraşul Novi Sad ce fusese renovată recent. Tragedia a provocat furia sârbilor, care denunță corupția din spatele contractului de renovare.

„Doresc să confrunt viziuni pentru a găsi o soluţie prin dialog şi discuţii, fără conflict, fără violenţe - pentru a reconstrui ţara, pentru a o readuce pe drumul unde se afla acum nouă luni'”, a accentuat preşedintele Vucic.

Opoziția respinge oferta lui Vucic

Reprezentanţii studenţilor nu au făcut deocamdată comentarii despre apelul lui Aleksandar Vucic, dar liderul opoziţiei de centru Savo Manojlovic a respins posibilitatea unor discuţii.

„Un preşedinte care recurge la violenţă nu este cineva cu care poţi avea dezbateri despre chestiuni politice, adică cu un guvern corupt care calcă în picioare democraţia şi drepturile omului. Nu faci un departament de pompieri cu un piroman'”, a explicat Manojlovic.

Protestele au fost în general paşnice până la începutul acestei luni, când zeci de poliţişti şi civili au fost răniţi şi sute de persoane au fost arestate.

Sursa: Agerpres

