Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, dezvăluie fostul președinte columbian Juan Manuel Santos

Stiri externe
16-01-2026 | 21:23
donald trump
Shutterstock

Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o "invazie" în Venezuela din 2017. 

autor
Vlad Dobrea


Fostul şef de stat al Columbiei (2010-2018), care a negociat dezarmarea gherilelor FARC în 2016, a considerat atacul SUA asupra Venezuelei şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie ca fiind "îngrozitoare" pentru "stabilitatea globală".

Santos a susţinut, de asemenea, că Donald Trump a evocat ideea unei "invazii" în Venezuela cu ani mai devreme, în timpul unei întâlniri la New York în septembrie 2017. "A spus, pe jumătate în glumă, pe jumătate serios: 'Uitaţi-vă la Venezuela, cred că am putea rezolva rapid această problemă cu o invazie", a declarat fostul lider columbian.

"Noi, latino-americanii, am fost destul de surprinşi", a spus Juan Manuel Santos, care susţine că i-a spus atunci lui Trump că este "cea mai proastă soluţie posibilă".

Fostul preşedinte columbian consideră că intenţia lui Trump de a guverna Venezuela de la distanţă va eşua şi mizează pe alegeri democratice.

Citește și
chinezoaica
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

"L-au înlăturat pe Maduro sub pretextul că este traficant de droguri...Dar l-au înlocuit cu numărul doi al său, care este de asemenea nelegitim", a adăugat el.

Trump exclude deocamdată organizarea de alegeri şi preferă să "dicteze" până la noi ordine deciziile echipei care a rămas la conducere la Caracas după capturarea lui Maduro.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, venezuela, maduro,

Dată publicare: 16-01-2026 21:23

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva
Stiri externe
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.

Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei
Stiri externe
Un senator din breasla lui Trump amenință că va folosi „instrumentele” Congresului pentru a bloca preluarea Groenlandei

Senatoarea republicană americană Lisa Murkowski a amenințat vineri că va invoca atribuțiile Congresului pentru a-l împiedica pe președintele SUA, Donald Trump, să își ducă la îndeplinire amenințările privind preluarea Groenlandei.

Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni resping retragerea din Donbas în schimbul garanțiilor de securitate
Stiri externe
Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni resping retragerea din Donbas în schimbul garanțiilor de securitate

Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivitu unui sondaj, scrie Reuters. 

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59