„A fost cineva din Uniunea Europeană, un premier, care a călătorit la Moscova pe cont propriu”, a declarat Merz la Conferința de Securitate de la München, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, fără a-i menționa numele liderului ungar apropiat de Rusia.

„Nu a avut niciun mandat”, a spus Merz. „Nu a realizat nimic”, a adăugat el.

Merz: „Nu a avut mandat și nu a obținut nimic”

Merz a menționat consecințele pentru Ucraina: „Săptămâna care a urmat (vizitei), am asistat la cele mai grave atacuri asupra infrastructurii civile, a locuințelor private și a spitalelor pe care le-am văzut vreodată până în acest moment”.

Vizita lui Orban, criticată de oficialii UE

În iulie 2024, Orban a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu Putin. Importanți oficiali ai Uniunii Europene au criticat dur călătoria, spunând că aceasta a subminat poziția comună a celor 27 de state membre în legătură cu războiul din Ucraina.

Anterior, Orban a mers în vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a propus un armistițiu pentru a facilita negocierile pentru încheierea războiului.