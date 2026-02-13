Viktor Orban se implică de partea Consiliului Național Secuiesc în procesul intentat Comisiei Europene după decizia acesteia de a respinge ”inițiativa cetățenească” ce ar fi făcut posibilă obligarea României de a recunoaște autonomia Ținutului Secuiesc.

”Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) a salutat intervenţia guvernului ungar de partea CNS în procesul intentat împotriva Comisiei Europene din cauza respingerii iniţiativei cetăţeneşti privind sprijinirea regiunilor naţionale. CNS a reamintit: în noiembrie a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a anula decizia Comisiei Europene din septembrie 2025 de respingere a legislaţiei care vizează sprijinirea regiunilor naţionale, deoarece consideră că decizia nu respectă obligaţia de motivare prevăzută de dreptul comunitar”, se arată într-o știre publicată de agenția maghiară de presă Hirado.

Potrivit lui Balázs Izsák, preşedintele CNS care a semnat declaraţia, intervenţia guvernului ungar este încurajatoare pentru întreaga comunitate naţională maghiară din Transilvania. CNS şi-a exprimat speranţa pe marginea intervenţiei Ungariei, având în vedere că, în martie 2019, tot împreună cu guvernul naţional ungar a învins Comisia Europeană la sfârşitul unei proceduri juridice care a durat 6 ani, pentru a obţine înregistrarea iniţiativei cetăţeneşti europene privind regiunile naţionale – mai scrie agenția de presă a televiziunii publice maghiare.

Adoptarea ”inițiativei cetățenești” a secuilor din Transilvania ar arunca Europa în aer

Conform Hirado, în martie anul trecut, CNS a înaintat Comisiei Europene iniţiativa cetăţenească intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi durabilitatea culturilor regionale”, pentru care s-au adunat peste 1,2 milioane de semnături verificate în decurs de 2 ani, în condiţiile pandemiei de coronavirus.

În răspunsul său oficial din 3 septembrie, Comisia a comunicat că nu va propune o nouă normă juridică UE pe baza iniţiativei cetăţeneşti, deoarece consideră că garanţiile solide actuale facilitează deja incluziunea minorităţilor, asigură tratamentul egal şi respectul pentru diversitatea culturală şi lingvistică. Pentru a obţine anularea acestei hotărâri de respingere, CNS a introdus în noiembrie o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

”Inițiativa cetățenească” a secuilor din Transilvania, susținuți de premierul maghiar Viktor Orban, nu vizează explicit Ținutul Secuiesc din România, ci abordează problema autonomiei tuturor regiunilor cu astfel de revendicări istorice, din întreaga Uniune Europeană, de la Spania (Catalonia și Țara Bascilor), la Italia (Corsica și Italia de Nord), și din Scoția până în Belgia (Flandra) sau Insulele Feroe.

Răspunsul oficial al Comisiei Europene privind ”inițiativa cetățenească” a secuilor din Transilvania românească

Comisia Europeană a publicat în septembrie 2025 răspunsul său la Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE) privind „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și sustenabilitatea culturilor regionale”:

”A unsprezecea inițiativă care a primit un răspuns formal din partea Comisiei. Cetățenii au solicitat să se acorde o atenție specială, în cadrul Politicii de coeziune a UE, regiunilor cu caracteristici naționale, etnice, culturale, religioase sau lingvistice care diferă de zonele înconjurătoare.

Comisia a analizat cu atenție propunerile cetățenilor și a concluzionat că, deși unele propuneri nu intră în competența UE, deoarece ar interfera cu structura constituțională existentă a statelor membre în cauză, altele sunt deja acoperite de actuala politică de coeziune, datorită garanțiilor sale solide care promovează incluziunea și egalitatea de tratament a minorităților, precum și respectul pentru diversitatea culturală și lingvistică.

În consecință, nu va fi propusă nicio nouă legislație ca răspuns la această ICE. Cu toate acestea, Comisia va continua să asigure accesul nediscriminatoriu la finanțarea Uniunii și să monitorizeze și să sprijine acțiunile statelor membre pentru a garanta egalitatea de tratament în implementarea politicii de coeziune”.