Cancelarul Friedrich Merz a ales o luptă politică riscantă cu forța de muncă a Germaniei, care numără aproximativ 46 de milioane de locuitori. Iar mesajul său, pe scurt, sună astfel: ”Nu fiți atât de leneși” – se arată într-un articol publicat de POLITICO.

Germanii nu lucrează suficiente ore și își iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce împiedică creșterea economică, a susținut Merz în ultimele săptămâni.

Nu este cel mai oportun mesaj politic într-un an crucial de alegeri regionale, chiar și într-o țară a cărei imagine de sine tradițională laudă seriozitatea și munca asiduă ca imperative morale.

Apelul lui Merz ca nemții să muncească mai mult vine în timp ce se luptă să relanseze economia Germaniei, aflată mult timp în stagnare, și promovează politici orientate spre piață pentru a stimula competitivitatea - parțial prin abordarea deficitului de forță de muncă calificată - pe plan intern și în întreaga UE. Dar vine și într-un moment sensibil din punct de vedere politic, înaintea unei serii de alegeri statale care sunt văzute ca teste cheie ale stării de spirit naționale, propriul său partid conservator luptând să respingă o extremă dreaptă în ascensiune.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe cancelar să adopte un ton aproape de mustrare față de germani pentru că nu muncesc mai mult.

Nemții își iau câte 3 săptămâni de concediu medical pe an

„Productivitatea generală a economiei noastre naționale nu este suficient de mare”, a declarat Merz într-un discurs recent adresat grupurilor industriale din estul Germaniei, semnalând munca cu jumătate de normă ca fiind o problemă.

„Ca să o spunem și mai direct: echilibrul dintre viața profesională și cea personală și o săptămână de lucru de 4 zile nu vor fi suficiente pentru a menține nivelul actual de prosperitate al țării noastre în viitor, motiv pentru care trebuie să muncim mai mult”.

În timpul unei recente opriri în campanie în statul Baden-Württemberg, din sud-vestul țării, unde conservatorii se agață de un avans de o singură cifră în sondajele dinaintea alegerilor din 8 martie, Merz a dublat eforturile, deplângând numărul foarte mare de zile de concediu medical pe care germanii le iau în medie - aproape trei săptămâni pe an, a spus el, mult peste media UE.

„Este chiar așa? Este chiar necesar?”, a spus Merz cu pumnul încleștat. „Putem vorbi despre cum putem crea stimulente mai bune pentru a încuraja oamenii să lucreze, în loc să ia concediu medical atunci când sunt bolnavi?”, a adăugat el: „În această Republică Federală Germania, trebuie să obținem împreună o performanță economică mai mare decât cea pe care o obținem în prezent”.

„Stil de viață part-time”

Germanii se situează aproape de coada clasamentului UE - penultimul - în ceea ce privește numărul mediu de ore lucrate săptămânal, conform cifrelor recente compilate de agenția de statistică a țării.

O mare parte a motivului este că ponderea lucrătorilor germani care aleg un loc de muncă part-time este la un nivel record. Conservatorii lui Merz au propus recent o măsură de creștere a numărului total de ore lucrate prin eliminarea „dreptului legal” la muncă part-time, cu excepția cazului în care un angajat are un motiv special, cum ar fi obligațiile de îngrijire a copiilor sau educația continuă.

Propunerea - intitulată „Fără drept legal la un stil de viață part-time” - a înfuriat mulți germani pentru ceea ce au perceput ca fiind un avertisment. Multe femei germane, care lucrează part-time mult mai des decât bărbații, s-au simțit în special vizate.

„Nu este o alegere a stilului de viață pe care am făcut-o”, a spus o femeie care s-a identificat drept lucrătoare cu jumătate de normă din Renania-Palatinat - un land german din vestul Germaniei care va organiza alegeri pe 22 martie - într-un interviu pentru televiziunea publică germană, explicând că își îngrijește fiul și mama.

Declarațiile lui Merz despre munca cu jumătate de normă și zilele de concediu medical au fost, de asemenea, batjocorite vehement pe rețelele de socializare, germanii transformând sintagma „stil de viață cu jumătate de normă” într-o varietate de meme-uri distribuite pe scară largă.

Conservatorii lui Merz înregistrează cel mai mic nivel de încredere în sondaje

„Încă pot munci!”, spunea vocea dintr-o postare video online care prezintă o scenă din filmul de comedie din 1975 „Monty Python și Sfântul Graal”, în care un cavaler care tocmai și-a pierdut membrele în luptă declară că încă vrea să lupte - sau, în acest caz, să muncească. „Hai, trimite-mi un e-mail!”, continuă vocea. „Dă-mi ceva de tipărit!”.

Prejudiciul politic adus lui Merz și conservatorilor săi pare substanțial. Două treimi dintre germani se opun propunerii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de a îngreuna accesul la munca cu jumătate de normă, potrivit sondajului de referință ARD-DeutschlandTrend din Germania.

Mai important pentru Merz, conservatorii săi pierd puncte în problema lor principală: economia. Doar 31% dintre germanii chestionați au declarat că au încredere în conservatorii cancelarului pentru a îmbunătăți economia. Această cifră este încă mai bună decât cea a altor partide, dar este cu 6 puncte procentuale mai mică decât anul trecut - egalând cel mai scăzut rating economic înregistrat de conservatori.

Așadar, nu a fost o surpriză, la începutul acestei luni, când partidul lui Merz a eliminat sintagma „stil de viață cu jumătate de normă” din propunerea privind creșterea orelor de lucru care urma să fie luată în considerare la o conferință a partidului CDU la sfârșitul lunii februarie.

Grecia ca model?

În fruntea listei celor mai multe ore lucrate în Uniunea Europeană se află Grecia, o țară al cărei popor mulți conservatori germani l-au disprețuit ca fiind leneș în timpul crizei datoriilor europene de acum peste un deceniu. Merz prezintă acum Grecia ca un fel de model, deși productivitatea muncii din Germania rămâne mult mai mare.

În timpul unei vizite a premierului grec conservator Kyriakos Mitsotakis la Berlin anul trecut, Merz a lăudat Atena pentru dereglementarea pieței muncii, permițând o săptămână de lucru de 6 zile. „Recomand tuturor celor din Germania care consideră că este teribil și nerezonabil să lucrezi 40 de ore pe săptămână... să se uite la Grecia”, a spus Merz alături de Mitsotakis. „Cu siguranță putem învăța ceva de la Grecia în această privință”.

Dar, având în vedere rezistența acerbă a Germaniei la astfel de propuneri - și faptul că Merz guvernează în coaliție cu Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stânga, care protejează reglementările actuale ale pieței muncii - cancelarul are puține remedii imediate pentru deficitul cronic de forță de muncă calificată și stagnarea productivității din Germania.

De fapt, problema mai imediată a lui Merz s-ar putea să nu fie un electorat care evită munca, ci mai degrabă lipsa tot mai mare de locuri de muncă în sectorul industrial, care a propulsat mult timp economia țării orientată spre export. Rata șomajului din Germania a depășit recent pragul de 3 milioane, atingând un maxim al ultimilor 12 ani.

„Am decis deja multe măsuri pentru a ajuta economia”, a spus Merz într-o postare pe X după apariția cifrelor. „Dar nu este suficient”.