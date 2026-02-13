România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), însă ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că situația nu trebuie interpretată drept o criză economică generalizată.

Într-un interviu realizat de corespondentul PRO TV Robert Hoară pentru Știrile Pro TV, oficialul Guvernului Bolojan a calificat despre această recesiune tehnică drept un efect temporar al măsurilor de consolidare fiscală și a cerut evitarea reacțiilor alarmiste.

„E vorba de o recesiune tehnică, nu de una generalizată. Ea nu trebuie dramatizată și nici minimizată. Este un semnal, e important, îl luăm în calcul să avem un .. două trimestre de scădere. În trimestru trei, o scădere de 0,1% un trimestru patru, o scădere mai pronunțată de 1,9%. Dar trebuie accentuat faptul că în 2025 România s-a menținut pe creștere economică. Este adevărat, o creștere economică mai modestă, de doar 0,6.”, a spus Nazare.

Ministrul mai afirmă că evoluțiile recente sunt legate direct de măsurile de consolidare bugetară adoptate în 2025: „Având în vedere toate aceste măsuri, efectul de scădere în anumite trimestre ca urmare a măsurilor este un efect previzibil, controlat, oarecum firesc, pentru că face parte din procesul de însănătoșire a economiei.”

Ministrul Finanțelor: Reacția piețelor ar fi fost prima care ar fi semnalat o criză reală în România

De asemenea, Alexandru Nazare atrage atenția că datele nu indică o deteriorare severă a indicatorilor macroeconomici.

„Ceea ce vreau să evităm, vreau să evităm interpretările alarmiste, interpretările care induc panică, interpretările care fac referire la o criză economică generalizată. Nu este cazul, nu e vorba de o criză generalizată, parametri indicatorii macroeconomici nu s-au deteriorat, nu avem semnale care să poată asemăna situația prin care trecem astăzi cu criza pe care am avut-o în 2009 sau cu o criză similară.”, a mai declarat ministrul de Finanțe.

În sprijinul acestei afirmații, ministrul invocă nivelul investițiilor și evoluția costurilor de finanțare: „Avem investiții importante - 138 de miliarde - avem o creștere a exporturilor, cu o temperare a importurilor la fel de importante. Avem semnale foarte bune, avem o scădere a dobânzilor în ultimele șase luni, importantă pe maturitatea de 10 ani, de aproape două procente.”

Potrivit acestuia, reacția piețelor ar fi fost prima care ar fi semnalat o criză reală. „În mod cert, dacă ar fi fost o astfel de criză, primii care ar fi simțiți și locul unde s-ar fi resimțit potențial la criză ar fi fost în dobânzi. Investitorii și piețele care studiază foarte bine situația economică a României ar fi sesizat imediat și dobânzile ar fi început să crească. Dar dobânzile scad. Este exact efectul contrar, ceea ce ne transmite că, de fapt, suntem pe drumul cel bun.”

Nazare consideră că riscul major nu este recesiunea tehnică în sine, ci eventualele decizii politice generate de aceasta. „Adevăratul risc aici nu este recesiunea tehnică, ca efect temporar de la un trimestru la altul. Adevăratul pericol și adevăratul risc este ca din această situație să ajungem să reversăm măsuri care au făcut României foarte mult bine.”

Și în 2024 România a înregistrat trimestre consecutive de scădere economică

Ministrul subliniază că și în 2024 România a înregistrat trimestre consecutive de scădere economică. „Am aflat că de fapt, în 2024 am avut recesiune tehnică, de asemenea, în două trimestre am avut recesiune tehnică, și în 2024 nu am luat măsuri de consolidare comparabile nici pe departe cu ce am făcut în 2025.”

În privința cauzelor scăderii, Alexandru Nazare indică în principal industria. „În primul rând de la industrie, dar industria nu scade acum, în ultimele două trimestre, scade de doi ani de zile și e un efect a situației industriei la nivel european, pentru că suntem foarte interconectați cu Europa pe acest palier.”

Nazare, despre comentariul lui Ciolacu: „Este foarte periculoasă o astfel de afirmație”

Întrebat despre declarațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care a afirmat că datele INS ar fi fost „măsluite”, ministrul Nazare a reacționat ferm: „Este foarte periculoasă o astfel de afirmație. N-aș avea ce să comentez, pentru că orice comentariu pe care l-aș putea face ar face rău nu unui minister anume, nu Ministerului de Finanțe, nu INS-ului, ar face rău României.”

Oficialul a invocat interesul investitorilor și al agențiilor internaționale pentru evoluția economiei românești. „Agențiile internaționale, agențiile de rating, Comisia Europeană, toți investitorii se uită cu foarte mare atenție la ce se întâmplă în România. Există un interes deosebit acum, pe fondul scăderii dobânzilor pentru România, pentru titlurile românești.”

Ministrul Finanțelor afirmă că strategia guvernamentală vizează menținerea investițiilor și atragerea fondurilor europene, inclusiv prin renegocierea PNRR și printr-un program de relansare economică pe termen mediu.

Potrivit acestuia, prognozele indică o revenire în 2026. „În 2026 vom reveni pe creștere.”

Alexandru Nazare insistă că actuala situație trebuie privită în contextul unei ajustări controlate: „Repet, e vorba de o situație controlată temporară, nu de o criză economică, nu de o recesiune generalizată.”