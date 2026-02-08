„Ucrainenii trebuie să înceteze să mai ceară constant la Bruxelles ca Ungaria să fie deconectată de la energia ieftină rusescă. Atâta timp cât Ucraina face asta, este dușmanul nostru", a declarat premierul ungar într-un discurs de campanie electorală la Szombathely, potrivit agenției MTI, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Viktor Orban, considerat cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în UE, conduce o țară dependentă de gaze și petrol rusesc, fără eforturi semnificative de diversificare. Declarația vine înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Pentru prima dată în 16 ani de mandat se confruntă cu un adversar puternic: Partidul Tisza, condus de conservatorul Peter Magyar, plasat în sondaje mult înaintea Fidesz de mai bine de un an.