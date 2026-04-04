În București, de exemplu, prețul benzinei standard variază între 9,2 și 9,23 lei pe litru, iar motorina standard între 10,29 și 10,39 lei/litru, potrivit Monitorului Prețurilor.

Prețurile carburanților în Capitală și în marile orașe

În București, situația de astăzi arată că benzina standard poate fi găsită la prețul minim de 9,2 lei/litru la Lukoil, iar prețul maxim este de 9,23 lei/litru la stațiile OMV și Mol.

Benzina premium se vinde între 9,6 lei/litru la stațiile Petrom și 9,86 lei/litru la Mol și OMV.

În ceea ce privește motorina, cea standard are un preț minim de 10,29 lei/litru la Petrom și un preț maxim de 10,39 lei/litru la Mol, în timp ce motorina premium este comercializată între 10,7 lei/litru la Petrom și 10,89 lei/litru la Mol.

Aceleași tendințe se înregistrează și în marile orașe precum Cluj, Iași, Timișoara sau Arad.

Anomalie pe piața motorinei

O situație neobișnuită a apărut încă de vineri pe piața carburanților din România: motorina premium este vândută la un preț mai mic cu aproape un leu decât cea standard la stațiile Rompetrol din țară, iar această situație se menține și astăzi.

Explicația pentru această anomalie ar fi că, în urma scumpirilor, cererea pentru motorina standard a crescut, în timp ce cererea pentru motorina premium a scăzut, ceea ce a dus la scăderea prețului acesteia.

De asemenea, Rompetrol a încheiat reviziile la rafinăria Petromidia, iar producția de motorină premium a fost reluată. Cum motorina standard este importată, aceste schimbări se reflectă direct în preț.

Reducerea accizei la motorină

Guvernul a adoptat vineri o Ordonanță de urgență prin care reduce temporar acciza la motorină cu 30 de bani pe litru, măsură aplicată pe durata crizei pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că acciza la motorina standard va fi redusă temporar de la 2.804,29 lei la 1.000 de litri la 2.504,29 lei la 1.000 de litri, respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,7 lei/tonă, inclusiv TVA.

Totodată, Ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru operatorii economici care extrag sau extrag și comercializează petrol pe teritoriul României.