Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, ar fi prezentat în discuțiile cu Donald Trump o imagine optimistă privind o posibilă confruntare militară cu Iranul, sugerând că riscurile sunt limitate și că forțele americane ar putea acționa cu succes fără consecințe majore, se arată într-o analiză CNN.

Potrivit unor surse apropiate situației, evaluările inițiale făcute înaintea operațiunii nu au anticipat pe deplin reacția Iranului și complexitatea teatrului de operațiuni. În realitate, evoluțiile ulterioare au arătat că situația este mult mai dificilă decât se estimase.

În timpul conflictului, Iranul a reușit să răspundă mai eficient decât se aștepta, inclusiv prin doborârea unor aeronave americane și prin crearea unor riscuri suplimentare pentru militarii implicați. Aceste evoluții au ridicat semne de întrebare în interiorul administrației cu privire la acuratețea informațiilor și a planificării inițiale.

Sursele citate susțin că, în faza de pregătire, discuțiile s-au concentrat pe avantajele tehnologice și militare ale SUA, fără a lua suficient în calcul scenarii în care conflictul s-ar putea prelungi sau escalada.

Între timp, criticii din interiorul și din afara administrației afirmă că riscurile au fost subestimate, iar deciziile luate la început au contribuit la o situație mai complicată pe teren. Există temeri că o escaladare suplimentară ar putea atrage SUA într-un conflict mai amplu în regiune.

Articolul mai subliniază că astfel de evaluări optimiste nu sunt neobișnuite în fazele inițiale ale unor operațiuni militare, dar diferența dintre plan și realitate poate avea consecințe majore atunci când adversarul reacționează diferit decât era anticipat.

Pentagon: „13 militari americani ucişi şi 365 răniţi de la începutul războiului cu Iranul”

Altfel, un total de 365 de militari americani au fost răniţi în acţiuni de luptă de la începutul războiului americano-israelian cu Iranul, potrivit datelor publicate de Pentagon şi citate de BBC.

Cei mai numeroşi răniţi, 247, provin din trupele terestre. Alţi 63 de militari răniţi sunt din Marină, 36 de răniţi sunt din cadrul forţelor aeriene, iar 19 sunt puşcași marini.

Numărul militarilor americani care şi-au pierdut viaţa de la declanţarea conflictului din Iran se ridică la 13.

Cel mai recent incident în care au fost implicaţi militari americani este doborârea unui avion de vânătoare deasupra Iranului, ceea ce a declanşat imediat o operaţiune de căutare şi salvare a supravieţuitorilor. Unul dintre piloţi a fost recuperat.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat vineri o reducere cu 10% a cheltuielilor non-apărare pentru anul fiscal 2027 şi o creştere masivă, cu 500 de miliarde de dolari, a bugetului militar, pe fondul continuării războiului Statelor Unite împotriva Iranului.

Solicitarea bugetară pentru 2027 vine în contextul în care preşedintele se confruntă cu opţiuni riscante, administraţia trimiţând militari americani în Orientul Mijlociu, iar populaţia din SUA resimţind criza economică provocată de creşterea vertiginoasă a preţurilor la benzină din cauza conflictului.

Creşterea uriaşă propusă a cheltuielilor de apărare la 1,5 trilioane de dolari, de la aproximativ 1 trilion de dolari în 2026, include o majorare salarială de 5% până la 7% pentru personalul militar, într-un moment în care mii de militari sunt desfăşuraţi activ, scrie News.ro.