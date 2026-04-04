Cele trei persoane au fost acuzate în legătură cu atacul cu coktailuri Molotov asupra ambulanțelor voluntare evreiești din Golders Green.

Patru ambulanțe aparținând organizației Hatzola, un serviciu de ambulanță condus de voluntari, au fost distruse în zorii zilei de 23 martie, în nordul Londrei.

Hamza Iqbal, în vârstă de 20 de ani, și Rehan Khan, în vârstă de 19 ani, ambii cetățeni britanici din Leyton, au fost acuzați de incendiere cu neglijență gravă, care ar fi putut pune în pericol viața altor persoane, arată Sky News.

Un băiat de 17 ani, cu dublă cetățenie britanică și pakistaneză, din Walthamstow, al cărui nume nu poate fi dezvăluit din motive legale, a fost, de asemenea, acuzat de aceeași infracțiune.

Grupul, ai cărui membri au fost arestați miercuri în diferite locații din estul Londrei, urmează să apară în fața Tribunalului Magistratului din Westminster.

Serviciul de Procuratură al Coroanei a anunțat că la tribunal a avut loc o nouă arestare legată de acest incident.

Deși Poliția Antiteroristă (CTP) a demarat o anchetă, incidentul nu a fost calificat drept act de terorism.

Când cele patru ambulanțe au fost incendiate, flăcările au provocat explozia buteliilor de gaz depozitate în vehicule, iar locuințele din apropiere au fost evacuate din motive de precauție.

Guvernul suportă pagubele

Locuitorii din zonă povestesc că au fost treziți de zgomot, iar forța exploziilor a spart geamurile, inclusiv pe cele ale sinagogii din apropiere.

Guvernul a împrumutat organizației caritabile patru ambulanțe pentru a le înlocui pe cele distruse și a declarat că va acoperi costul noilor vehicule.

O campanie de strângere de fonduri a adunat peste 3,2 milioane de lire sterline pentru a găsi un sediu nou și mai sigur pentru serviciul de ambulanță Hatzola din Golders Green.