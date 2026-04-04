Cei doi piloți s-au catapultat, însă doar unul a fost găsit de echipele americane de salvare. În timpul căutărilor, încă un avion de luptă a fost avariat și a căzut în golful Persic, iar un elicopter Black Hawk a ajuns cu greu înapoi la bază.

Avioanele americane și israeliene au lansat, peste noapte, cel mai amplu bombardament din ultimele săptămâni asupra capitalei iraniene.

Atacul a venit la câteva ore după ce Teheranul a anunțat că a doborât două avioane americane și a avariat un al treilea. Primul aparat prăbușit a fost un avion de vânătoare F15E, doborât în estul Iranului de apărarea antiaeriană.

Ebrahim Zolfaghari,purtător de cuvânt al armatei iraniene: „După ce, în mod fals, președintele Statelor Unite a susținut că sistemul de apărare aeriană al Iranului a fost complet distrus, un avion de vânătoare inamic, al americanilor, a fost doborât în ​​spațiul aerian iranian, tocmai de un sistem de apărare aerospațială avansat”.

Cei doi piloți s-au catapultat, iar unul dintre ei a fost salvat de ai lui după o amplă operațiune în teritoriul inamic. Al doilea este încă dat dispărut. În timpul căutărilor, alte două aparate de zbor americane au fost avariate: un avion de luptă A-10 Warthog, căzut în Golful Persic, și un elicopter Black Hawk. "E război", a spus președintele Donald Trump.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ieri că împreună cu americanii, continuă operațiunile de distrugere a Iranului.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Eliminăm comandanți, bombardăm poduri și infrastructură. În ultimele zile, Forțele Aeriene au distrus 70% din capacitatea de producție a oțelului din Iran. Este o realizare majoră, care privează Garda Revoluționară atât de resurse financiare, cât și de capacitatea de a produce numeroase tipuri de armament”.

În Statele Unite sunt tot mai multe voci care critică intervenția în Iran. Democrații susțin că Donald Trump a fost prea optimist când a spus în fața națiunii că aviația americană ar fi eliminat complet apărarea antiaeriană iraniană.

Seth Moulton: „La 24 de ore distanță, (iranienii) doboară un avion de vânătoare american avansat. Asta arată cât de depășit este președintele de situație. Comandantul suprem nu știe despre ce vorbește, îi minte pe cetățenii americani și pune trupele noastre într-un pericol grav”.

Eric Swalwell: „Avem un președinte complet nepregătit pentru ceea ce urmează, fără o justificare clară pentru prezența noastră acolo și care pare să aibă mai multe planuri pentru o sală de bal din aripa de est a Casei Albe decât pentru conflictul din Orientul Mijlociu”.

De asemenea, Teheranul a transmis din nou că strâmtoarea Ormuz nu este închisă pentru toată lumea - ci doar pentru navele asociate Statelor Unite, Israelului și aliaților lor.

David B. Roberts, expert în securitate: „Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar dacă vrea Iranul. Nu există soluție militară, deschiderea ei cu forța, din cauza asimetriilor din acest conflict”.

Moscova a confirmat că vasele rusești au cale liberă. Și o navă franceză a reușit ieri să treacă prin strâmtoare.

Anna Cooban, corespondent CNN: „Această navă container franceză, deținută de CMA CGM, a reușit să treacă prin strâmtoare. Există numeroase informații potrivit cărora Iranul ar fi impus un anumit sistem de taxe, obligând navele să plătească pentru a tranzita zona. Nu știm dacă acesta este cazul aici, dar acesta este primul exemplu cunoscut al unei nave occidentale care traversează strâmtoarea”.

Pe de altă parte, cea mai temută perspectivă pentru țările din Golful Persic începe să devină realitate. Iranul a lovit o uzină de desalinizare din Kuweit, precum și o centrală electrică. Regiunea e atât de aridă, încât 90% din apa potabilă provine din procesarea apei de mare. Fără abilitatea de a desaliniza apa, Golful Persic ar deveni de nelocuit, atrag atenția experții.