Franța, cândva țara cu cei mai mulți fumători, înregistrează acum o scădere semnificativă a consumului de tutun

Deşi Franţa era până nu demult considerată o ţară cu o rată ridicată de fumători, conform celor mai recente statistici, numărul francezilor care fumează zilnic a scăzut, informează DPA.

De la lansarea primului program naţional pentru reducerea consumului de tutun în 2014, proporţia persoanelor care fumează zilnic în grupul de vârstă 18-75 de ani a scăzut de la 28,6% la 18,2% în 2024, au anunţat miercuri autorităţile sanitare de la Paris.

Scăderea este atribuită preţurilor mai ridicate ale ţigărilor

Scăderea este atribuită preţurilor mai ridicate ale ţigărilor, extinderii zonelor unde fumatul este interzis, compensării costurilor terapiilor de substituţie a nicotinei, precum şi imaginilor grafice de avertizare de pe ambalajele produselor din tutun.

Anul acesta, Franţa a interzis fumatul în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe plaje şi în parcuri publice, dar şi în apropierea şcolilor, centrelor sportive şi bibliotecilor.

Cu toate acestea, fumatul este în continuare permis în zonele exterioare ale restaurantelor şi cafenelelor.

În Franţa, un pachet de ţigări costă între 12,5 şi 13,5 euro, semnificativ mai mult decât în ţara vecină Germania, unde un pachet costă în jur de 9 euro, dar unde sunt mai puţini fumători.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













