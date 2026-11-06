Decizia a fost luată după îmbrâncelile şi huiduielile care au avut loc anul trecut, de Ziua Naţională a României.

„Am spus, încă din 2 decembrie anul trecut, că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat – pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru – au fost nişte îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Naţional şi alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiţi participanţi”, a declarat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, citat de ziarulunirea.ro, potrivit News.ro.

Edilul a explicat că administraţia locală nu doreşte să mai autorizeze mitinguri politice, arătând că astfel de evenimente ar putea avea loc înainte sau după Ziua Naţională a României, dar nu de 1 Decembrie.

Edilul a explicat ce se va întâmpla în cazul în care s-ar trece peste decizia Primăriei şi astfel de evenimente ar avea loc.

„Există Legea 60, care spune foarte clar că trebuie să ai avizul Primăriei, al unei comisii a Primăriei. Noi suntem, practic, cei care conducem comisia, dar acolo este Jandarmeria, este Inspectoratul de Poliţie Judeţean, este ISU, sunt toţi factorii care veghează la buna organizare a manifestărilor. Vor suporta consecinţele legii, categoric”, a adăugat Gabriel Pleşa.

Ilie Bolojan, premier în decembrie anul trecut, a fost huiduit îndelung de suveraniştii prezenţi la Alba Iulia la manifestările de 1 Decembrie.