VIDEO. Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: ”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”

Kim i-a oferit lui Lukașenko o sabie tradițională și o urnă decorativă cu chipul liderului belarus, în timp ce Lukașenko i-a dăruit lui Kim o pușcă de asalt fabricată în Belarus.
”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”, a spus el.
Liderii Coreei de Nord și ai Belarusului, Kim Jong Un și Alexander Lukașenko, au făcut schimb de cadouri, după discuțiile purtate la Phenian.
Joi dimineață, cei doi lideri au purtat discuții în capitala Coreei de Nord și au semnat un tratat de prietenie și cooperare.
Lukașenko, care se afla la Phenian într-o vizită oficială de două zile, a salutat documentul semnat joi ca fiind „fundamental” și a declarat că relațiile dintre cele două țări „intră într-o nouă etapă”, potrivit serviciului său de presă.
Serviciul de presă al lui Lukașenko l-a citat pe Kim exprimându-și solidaritatea și sprijinul față de Belarus.
Belarus este un aliat apropiat al Rusiei.
Lukașenko și Kim s-au întâlnit ultima dată în septembrie 2025 la Beijing.
Sursa: Associated Press
