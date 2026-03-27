Bani tipăriți în fabrica descoperită în Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Cum identificăm bancnotele false
VIDEO. Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: "Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman"

VIDEO. Președintele Lukașenko i-a făcut un cadou neobișnuit lui Kim Jong Un: ”Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”

Liderii Coreei de Nord și ai Belarusului, Kim Jong Un și Alexander Lukașenko, au făcut schimb de cadouri, după discuțiile purtate la Phenian.

Cristian Matei

Kim i-a oferit lui Lukașenko o sabie tradițională și o urnă decorativă cu chipul liderului belarus, în timp ce Lukașenko i-a dăruit lui Kim o pușcă de asalt fabricată în Belarus.

Pentru cazul în care ar apărea vreun dușman”, a spus el.

Joi dimineață, cei doi lideri au purtat discuții în capitala Coreei de Nord și au semnat un tratat de prietenie și cooperare.

Lukașenko, care se afla la Phenian într-o vizită oficială de două zile, a salutat documentul semnat joi ca fiind „fundamental” și a declarat că relațiile dintre cele două țări „intră într-o nouă etapă”, potrivit serviciului său de presă.

Serviciul de presă al lui Lukașenko l-a citat pe Kim exprimându-și solidaritatea și sprijinul față de Belarus.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei.

Lukașenko și Kim s-au întâlnit ultima dată în septembrie 2025 la Beijing.

Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia

Sursa: Associated Press

Articol recomandat de sport.ro
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB
Lukașenko amenință că va „trage cu Oreșnik” (racheta considerată neinterceptabilă) dacă NATO și Ucraina intervin în Belarus
Stiri externe
Lukașenko amenință că va „trage cu Oreșnik” (racheta considerată neinterceptabilă) dacă NATO și Ucraina intervin în Belarus

Alexander Lukașenko a comentat declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cărora sistemul rusesc de rachete cu rază medie „Oreșnik”, desfășurat în Belarus, ar trebui considerat de NATO „o țintă legitimă”.

„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski a numit Belarusul „guvernorat general” al Rusiei
Stiri externe
„Chiar și câinele lui Lukașenko are mai multe drepturi”. Zelenski a numit Belarusul „guvernorat general” al Rusiei

Volodimir Zelenski a declarat marți că Belarusul este încă forțat să existe ca „guvernorat general” al Rusiei, argumentând că până și câinele lui președintelui Aleksandr Lukașenko se bucură de mai multe drepturi decât poporul belarus.

Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova
Stiri externe
Lukașenko: Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit” și să tensioneze relațiile cu Moscova

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a subliniat într-un interviu că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse.

 

Cod galben de ploi torențiale în mare parte din țară. Revin viscolul și ninsorile în zonele de munte. HARTĂ
Stiri externe
Cod galben de ploi torențiale în mare parte din țară. Revin viscolul și ninsorile în zonele de munte. HARTĂ

Mai multe atenționări de Cod Galben sunt valabile de vineri până luni, vizând intensificări ale vântului, precipitații însemnate și condiții de iarnă la altitudini mari. Codurile sunt valabile în perioada 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00.

Apare „RO-Alert” pentru electricitate. Românii vor primi alertă pe telefon când ajung la 80% din consumul estimat în contract
Știri Actuale
Apare „RO-Alert” pentru electricitate. Românii vor primi alertă pe telefon când ajung la 80% din consumul estimat în contract

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei lucrează la un mecanism care să alerteze consumatorii când se apropie de plafonul de consum prevăzut în contract.  

Cheltuielile militare ale României au crescut cu aproape 200% în patru ani. Statele care au investit cel mai mult
Știri Actuale
Cheltuielile militare ale României au crescut cu aproape 200% în patru ani. Statele care au investit cel mai mult

În ultimii patru ani, România și-a mărit cu aproape 200% cheltuielile cu achizițiile militare. Jumătate din importuri vin de la americani, iar restul din Norvegia și Olanda, arată raportul institutului internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane

Sport

Prunea, atac dur după ce România a pierdut barajul cu Turcia: ”Ne-au tremurat chiloții! Degeaba vine Hagi!”