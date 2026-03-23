Este cel mai înalt organ de decizie și guvernare al țării în care a fost reales tovarășul Kim, a anunțat luni agenția oficială KCNA. Realegerea a avut loc în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a legislaturi, desfășurată la 22 martie.

Decizia reflectă „voința și dorința unanimă a întregului popor coreean", precizează agenția de presă oficială. Cei 687 de deputați ai noii adunări legislative fuseseră aleși la 15 martie cu o rată de participare de 99,9%.

Kim Jong-un, moștenitor al dinastiei comuniste fondată de bunicul său Kim Il Sung în 1948, conduce Coreea de Nord din 2011, de la moartea tatălui său, Kim Jong Il. Realegerea în „funcția supremă" a statului consolidează autoritatea absolută a liderului asupra regimului de la Phenian.

Analiștii speculează că actuala sesiune legislativă ar putea examina amendamente constituționale, inclusiv consacrarea oficială a relațiilor intercoreene ca fiind cele dintre „două state ostile".