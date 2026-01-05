Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”

Stiri externe
05-01-2026 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în fața unui judecător newyorkez pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive.

autor
Stirileprotv

Dacă va fi găsit vinovat, fostul preşedinte al Venezuelei riscă zeci de ani sau chiar închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare. La prima înfăţişare, soții Maduro sunt apărați din oficiu de un avocat cu experiență îndelungată. Și judecătorul alocat cazului este faimos.

Coloana oficială care îl transportă pe Nicolás Maduro a părăsit Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, unde acesta a fost reținut în ultimele două zile.

Exact ca în show-urile de televiziune apreciate de preşedintele Trump transferul dictatorului căzut în dizgraţie s-a derulat în văzul întregii lumi, pentru că a fost urmărit de camere video instalate inclusiv în elicoptere.

Aşa că toată lumea l-a văzut pe fostul om forte de la Caracas urcând şi coborând din diverse vehicule, încătuşat şi purtând o salopetă de culoare bej, şosete corai şi papuci albi.

Citește și
Antonio Guterres
Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela

Maduro a fost dus în faţa judecătorului veteran de 92 de ani Alvin Hellerstein, care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump.

Ilan Katz, analist judiciar internațional: „Faptul că dosarul va fi instrumentalizat la tribunalul din Districtul de Sud al New York-ului ne indică faptul că guvernul american consideră că are dovezi puternice împotriva lui Maduro. Acolo sunt procurorii cei mai temuţi, vedetele sistemului, dar şi cei mai duri judecători. Şi să nu uităm că la Districtul de Sud au fost inculpaţi şi alţi baroni al drogurilor mexicani.”

Cazul Maduro, de o legalitate elastică

Experţii vorbesc totuşi de o acţiune de o legalitate elastică, în cel mai bună caz forţată.

John Sawers, fost șef al MI6: Au invocat legislaţia internă americană cu privire la recursul la forţa militară pentru a-i proteja pe cei care pun în aplicare un mandat de arestare. În Marea Britanie n-ar trece aşa ceva. Dar americanii sunt o lege în sine. Într-un fel a fost o afirmare a puterii americane, a forţei brute americane şi un mesaj către alţii, mai ales din emisfera vestică, cărora le-ar trece prin cap să se pună de-a curmezişul puterii americane.

Ilan Katz, analist judiciar internațional: Dacă vom căuta un precedent, ne orientăm către liderul statului Panama din anii 80, Manuel Noriega. Şi atunci, SUA au invadat o altă ţară ca să captureze un şef de stat, dar acum logica e alta. Acum SUA se prevalează de faptul că au catalogat reţelele de trafic de droguri drept organizaţii teroriste. În această logică, Nicolas Maduro e un al doilea Osama ben Laden.”

Trump: „Noi conducem Venezuela”

Oricum, Donald Trump nu pare să-şi facă probleme.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Cazul împotriva lui Nicolas Maduro e fără cusur. Oamenii sunt încântați de ce am făcut. Maduro a fost un președinte rău. A ucis milioane de oameni.

Reporter: Cine conduce Venezuela acum?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Nu mă întreba cine conduce, fiindcă vei primi un răspuns foarte controversat.

Reporter: Ce înseamnă asta?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Înseamnă că noi conducem.”

Vicepreședinta Delcy Rodriguez a primit sprijinul armatei și a Curții Supreme din Venezuela pentru a ocupa interimar funcția de președinte. După ce inițial a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro, Rodriguez și-a schimbat poziția și a transmis ieri, într-o postare pe o rețea socială, că guvernul de la Caracas este gata să colaboreze cu Statele Unite.

Reporter: Ce aveți nevoie de la Delcy Rodriguez?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Acces total, nelimitat. Avem nevoie de acces la zăcămintele de petrol și la alte sectoare din țara lor care să ne permită să redresăm economia Venezuelei”.

Marco Rubio, secretar de stat: „Ne așteptăm la mai multă supunere și cooperare decât până acum. Cu Maduro nu te puteai înțelege”.

John Sawers, fost șef al MI6: Nu m-aş grăbi să vorbesc de schimbare de regim. Armata rămâne pe poziţii, structurile legale ale regimului rămân neschimbate. Americanii discuta cu Delcy Rodriguez şi se distanţează de opoziţie.

Reporter: Cât de curând pot fi organizate alegeri?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Scopul nostru principal e să rezolvăm problemele Venezuelei, să o pregătim, pentru că totul e un haos. Producția de petrol este la un nivel foarte scăzut. Așa că marile companii petroliere vor intra și vor repara infrastructura și vor învesti bani. Noi doar vom avea grijă de țară, o vom prețui.

De ce petrolul din Venezuela e dificil de exploatat

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol brut din lume, însă nu sunt uşor de exploatat.

Clayton Seigle, Centrul Internațional pentru Studii Strategice: Petrolul venezuelean este dificil de prelucrat. Este gros ca melasa, e foarte vâscos și necesită proceduri speciale pentru a fi procesat”.

Pe de altă parte, un calendar credibil către stabilitate politică în Venezuela este o condiţie imperativă pentru orice companie înainte de a investi acolo iar Venezuela are un istoric potrivnic companiilor de petrol și gaze. Are în palmares regimuri autocrate, alegeri furate, eșecuri macro-economice, naționalizări și exproprieri ale infrastructurii energetice. Când ții seama de toate astea, rezultă un teren cu potențial problematic.

Potrivit presei americane, administrația Trump urmărește să impună în Venezuela un aranjament similar cu o tutelă: Statele Unite vor oferi indicații despre cum ar trebui condusă țara și se vor aștepta ca guvernul interimar să pună în aplicare proiectele, într-o perioadă de tranziție, sub amenințarea unei intervenții militare suplimentare.

Sursa: Pro TV

Etichete: petrol, proces, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”
Stiri externe
Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela
Stiri externe
Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” din cauza acțiunii militare a SUA în Venezuela.

Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”
Stiri externe
Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”

Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela, precum și arestarea președintelui Nicolas Maduro.

CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”
Stiri actuale
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.

China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”
Stiri externe
China condamnă public atacul SUA în Venezuela, dar îl studiază în detaliu pentru cazul Taiwan. ”Operațiune de manual”

China a condamnat public atacul american în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, dar studiază în detaliu operațiunea, despre care experții militari de la Beijing spun că a fost ”de manual”. Ca inspirație pentru o virtuală invazie a Taiwanului.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața unui judecător american. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  

Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR
Stiri actuale
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe

Aproape toată țara este sub cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața. Pentru patru județe din sud-vestul țării meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori abundente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Ianuarie 2026

03:17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28