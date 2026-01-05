Fost șef al MI6, despre judecata lui Maduro: „Americanii sunt o lege în sine. O afirmare a puterii americane, a forţei brute”

Nicolas Maduro și soția lui au ajuns în fața unui judecător newyorkez pentru a răspunde acuzațiilor de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul preşedinte al Venezuelei riscă zeci de ani sau chiar închisoare pe viață pentru fiecare cap de acuzare. La prima înfăţişare, soții Maduro sunt apărați din oficiu de un avocat cu experiență îndelungată. Și judecătorul alocat cazului este faimos.

Coloana oficială care îl transportă pe Nicolás Maduro a părăsit Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, unde acesta a fost reținut în ultimele două zile.

Exact ca în show-urile de televiziune apreciate de preşedintele Trump transferul dictatorului căzut în dizgraţie s-a derulat în văzul întregii lumi, pentru că a fost urmărit de camere video instalate inclusiv în elicoptere.

Aşa că toată lumea l-a văzut pe fostul om forte de la Caracas urcând şi coborând din diverse vehicule, încătuşat şi purtând o salopetă de culoare bej, şosete corai şi papuci albi.

Maduro a fost dus în faţa judecătorului veteran de 92 de ani Alvin Hellerstein, care în trecut a luat decizii împotriva lui Trump.

Ilan Katz, analist judiciar internațional: „Faptul că dosarul va fi instrumentalizat la tribunalul din Districtul de Sud al New York-ului ne indică faptul că guvernul american consideră că are dovezi puternice împotriva lui Maduro. Acolo sunt procurorii cei mai temuţi, vedetele sistemului, dar şi cei mai duri judecători. Şi să nu uităm că la Districtul de Sud au fost inculpaţi şi alţi baroni al drogurilor mexicani.”

Cazul Maduro, de o legalitate elastică

Experţii vorbesc totuşi de o acţiune de o legalitate elastică, în cel mai bună caz forţată.

John Sawers, fost șef al MI6: „Au invocat legislaţia internă americană cu privire la recursul la forţa militară pentru a-i proteja pe cei care pun în aplicare un mandat de arestare. În Marea Britanie n-ar trece aşa ceva. Dar americanii sunt o lege în sine. Într-un fel a fost o afirmare a puterii americane, a forţei brute americane şi un mesaj către alţii, mai ales din emisfera vestică, cărora le-ar trece prin cap să se pună de-a curmezişul puterii americane.”

Ilan Katz, analist judiciar internațional: „Dacă vom căuta un precedent, ne orientăm către liderul statului Panama din anii 80, Manuel Noriega. Şi atunci, SUA au invadat o altă ţară ca să captureze un şef de stat, dar acum logica e alta. Acum SUA se prevalează de faptul că au catalogat reţelele de trafic de droguri drept organizaţii teroriste. În această logică, Nicolas Maduro e un al doilea Osama ben Laden.”

Trump: „Noi conducem Venezuela”

Oricum, Donald Trump nu pare să-şi facă probleme.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cazul împotriva lui Nicolas Maduro e fără cusur. Oamenii sunt încântați de ce am făcut. Maduro a fost un președinte rău. A ucis milioane de oameni.”

Reporter: Cine conduce Venezuela acum?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu mă întreba cine conduce, fiindcă vei primi un răspuns foarte controversat.”

Reporter: Ce înseamnă asta?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Înseamnă că noi conducem.”

Vicepreședinta Delcy Rodriguez a primit sprijinul armatei și a Curții Supreme din Venezuela pentru a ocupa interimar funcția de președinte. După ce inițial a cerut eliberarea lui Nicolas Maduro, Rodriguez și-a schimbat poziția și a transmis ieri, într-o postare pe o rețea socială, că guvernul de la Caracas este gata să colaboreze cu Statele Unite.

Reporter: Ce aveți nevoie de la Delcy Rodriguez?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Acces total, nelimitat. Avem nevoie de acces la zăcămintele de petrol și la alte sectoare din țara lor care să ne permită să redresăm economia Venezuelei”.

Marco Rubio, secretar de stat: „Ne așteptăm la mai multă supunere și cooperare decât până acum. Cu Maduro nu te puteai înțelege”.

John Sawers, fost șef al MI6: „Nu m-aş grăbi să vorbesc de schimbare de regim. Armata rămâne pe poziţii, structurile legale ale regimului rămân neschimbate. Americanii discuta cu Delcy Rodriguez şi se distanţează de opoziţie.”

Reporter: Cât de curând pot fi organizate alegeri?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Scopul nostru principal e să rezolvăm problemele Venezuelei, să o pregătim, pentru că totul e un haos. Producția de petrol este la un nivel foarte scăzut. Așa că marile companii petroliere vor intra și vor repara infrastructura și vor învesti bani. Noi doar vom avea grijă de țară, o vom prețui.”

De ce petrolul din Venezuela e dificil de exploatat

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol brut din lume, însă nu sunt uşor de exploatat.

Clayton Seigle, Centrul Internațional pentru Studii Strategice: „Petrolul venezuelean este dificil de prelucrat. Este gros ca melasa, e foarte vâscos și necesită proceduri speciale pentru a fi procesat”.

Pe de altă parte, un calendar credibil către stabilitate politică în Venezuela este o condiţie imperativă pentru orice companie înainte de a investi acolo iar Venezuela are un istoric potrivnic companiilor de petrol și gaze. Are în palmares regimuri autocrate, alegeri furate, eșecuri macro-economice, naționalizări și exproprieri ale infrastructurii energetice. Când ții seama de toate astea, rezultă un teren cu potențial problematic.

Potrivit presei americane, administrația Trump urmărește să impună în Venezuela un aranjament similar cu o tutelă: Statele Unite vor oferi indicații despre cum ar trebui condusă țara și se vor aștepta ca guvernul interimar să pună în aplicare proiectele, într-o perioadă de tranziție, sub amenințarea unei intervenții militare suplimentare.

