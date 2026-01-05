Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

Stiri externe
05-01-2026 | 18:35
Gherile Columbia
AFP

Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

autor
Stirileprotv

Gherila Armata de Eliberare Naţională (ELN) a declarat că se raliază "tuturor patrioţilor, democraţilor şi revoluţionarilor" pentru "a înfrunta planurile imperiale contra Venezuelei şi popoarelor din (America de) Sud", potrivit unui comunicat difuzat pe Telegram.

Disidenţii FARC (care au semnat un acord de pace şi de demobilizare în 2016) au avertizat la rândul lor că îşi vor da "până la ultima picătură de sânge în lupta contra imperiului" american "dacă va fi necesar". "Mai devreme sau mai târziu, imperiul yankeu va cădea", au scris ei pe X.

Potrivit unor experţi, aceste gherile implicate în traficul de cocaină circulă pe teritoriul venezuelean cu bunăvoinţa armatei venezuelene.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a desfăşurat 30.000 de soldaţi pentru a întări punctele de trecere de la frontiera cu Venezuela şi a plasa ţara în alertă în faţa unor posibile atentate ale acestor grupări armate ilegale.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”

Sursa: Agerpres

Etichete:

Dată publicare: 05-01-2026 18:35

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”
Stiri externe
Zelenski l-a demis pe strategul din spatele operațiunii „Pânza de păianjen”. „I-am mulţumit pentru munca sa”

În cadrul unei ample remanieri a structurilor de apărare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei.

Fiul unui conducător de la FC Sochaux, de 14 ani, a murit în incediul din Crans-Montana. „Suferinţă de nedescris”
Stiri externe
Fiul unui conducător de la FC Sochaux, de 14 ani, a murit în incediul din Crans-Montana. „Suferinţă de nedescris”

La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah.

 

Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela
Stiri externe
Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” din cauza acțiunii militare a SUA în Venezuela.

Recomandări
VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată
Stiri externe
VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost aduși, luni, cu un elicopter special la un tribunal din New York, după ce au fost capturați de forțele speciale americane.

Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR
Stiri actuale
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe
Stiri actuale
Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

Aproape toată țara este sub cod galben de ninsori și viscol până marți dimineața. Pentru patru județe din sud-vestul țării meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori abundente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Ianuarie 2026

03:17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28