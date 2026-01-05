Gherilele columbiene se declară gata să înfrunte SUA, după arestarea lui Maduro. „Până la ultima picătură de sânge”

Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.

Gherila Armata de Eliberare Naţională (ELN) a declarat că se raliază "tuturor patrioţilor, democraţilor şi revoluţionarilor" pentru "a înfrunta planurile imperiale contra Venezuelei şi popoarelor din (America de) Sud", potrivit unui comunicat difuzat pe Telegram.

Disidenţii FARC (care au semnat un acord de pace şi de demobilizare în 2016) au avertizat la rândul lor că îşi vor da "până la ultima picătură de sânge în lupta contra imperiului" american "dacă va fi necesar". "Mai devreme sau mai târziu, imperiul yankeu va cădea", au scris ei pe X.

Potrivit unor experţi, aceste gherile implicate în traficul de cocaină circulă pe teritoriul venezuelean cu bunăvoinţa armatei venezuelene.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a desfăşurat 30.000 de soldaţi pentru a întări punctele de trecere de la frontiera cu Venezuela şi a plasa ţara în alertă în faţa unor posibile atentate ale acestor grupări armate ilegale.

