Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România | DOCUMENT

Stiri actuale
07-01-2026 | 09:19
spion
Shutterstock

O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina și aviza toate investițiile mai mari de 2 milioane de euro în domenii sensibile ale economiei, inclusiv ale cetățenilor UE, potrivit unui proiect de OUG.

 

autor
Cristian Anton

Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de o comisie specială pentru investiții, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.

În prezent, există Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), înființată în 2022 și aflată în subordinea Guvernului. Noua comisie va viza schimbări de acționariat în mai multe domenii ca până acum, inclusiv cele care efectate de cetățeni UE, deci și români.

Comisia își va schimba numele în Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), va fi condusă de șeful Cancelariei Prim-ministrului și va include și reprezentanți ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), care vor dezvolta o platformă online de avizare.

Până acum, din CEISD făceau parte reprezentanți ai Serviciului Român de Informații (SRI) și ai Serviciului de Informații Externe (SIE), alături de oficiali guvernamentali. Componența comisiei este secretă.

Citește și
e.on.
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Proiectul de OUG poate fi consultat în forma sa completă la sfârșitul acestui articol.

Cea mai cunoscută acțiune a CEISD, respingerea preluării de Ungaria a E.ON România, din cauza relației dintre Orban și Putin

Proiectul de modificare a CEISD prevede că taxa de 10.000 de euro plătită până acum de companiile examinate va fi înjumătățită, dar indemnizațiile membrilor comisiei, criticate de premierul Ilie Bolojan, vor rămâne neschimbate.

Potrivit legii inițiale, erau supuse examinării și avizării CEISD investițiile străine directe care vizează securitatea energetică, a transporturilor, industrială, dar și domenii precum cel industrial, informatic, financiar sau de aprovizionare și nu numai. De asemenea, erau avizate investițiile străine directe a căror valoare depășea pragul de 2 milioane euro.

La sfârșitul anului 2024, Guvernul a stabilit că și investițiile efectuate de cetățeni români și de companii din România vor fi supuse examinării și avizării de securitate națională de către stat, prin CEISD.

Cea mai cunoscută măsură luată de CEISD a fost respingerea, anul trecut, a preluării E.ON România de către MVM, companie energetică de stat a Ungariei, legată direct de Rusia și interesele Kremlinului.

Ulterior, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a respins definitiv tranzacția, respectând decizia CEISD.

Modificările care se vor aduse acum CEISD sunt importante, potrivit informațiilor prezentate în proiectul de OUG.

Astfel, pe lângă domeniile strategice consacrate, care țin în mod evident de securitatea națională, precum cel energetic, de pildă, comisia va examina investiții și în domeni considerate sensibile.

Lista domeniilor sensibile verificate de CEID

Vor constitui domenii sensibile, în care dobândirea de active poate afecta securitatea ori ordinea publică, următoarele:

a) Tehnologii critice și avansate, incluzând, fără a se limita la: inteligență artificială, robotică, semiconductori și componente electronice, securitate cibernetică, tehnologii aerospațiale, tehnologii din domeniul apărării, tehnologii de stocare a energiei, tehnologii cuantice, tehnologii nucleare, nanotehnologii, biotehnologii.

b) Infrastructură critică astfel cum este definită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, exclusiv în următoarele domenii: energie, apă, transporturi, rețele de aprovizionare cu resurse vitale, sănătate, comunicații, mass-media, financiar-bancar, asigurări, procesarea sau stocarea datelor, infrastructuri aerospațiale, infrastructuri din domeniul apărării, terenuri și proprietăți imobiliare esențiale pentru funcționarea infrastructurilor de mai sus.

c) Sectorul farmaceutic, incluzând activități de cercetare, dezvoltare, producție, distribuție și furnizare de medicamente, dispozitive medicale și substanțe active.

d) Sectorul apărării și industria de apărare, incluzând: producția, dezvoltarea, întreținerea, reparația, integrarea, testarea sau furnizarea de echipamente, tehnologii, sisteme, componente, subansamble și servicii destinate sau utilizate în scopuri militare ori cu dublă utilizare.

Această avizare pentru domenii sensibile va viza exclusiv operațiunilor de dobândire de active.

Cine face parte din CEID

În componența comisiei vor avea calitatea de invitați pemanenți și reprezentanții Seviciului de Telecomunicații Speciale (STS), pe lângă cei prevăzuți și acum de lege, respectiv ai Serviciului Român de Informații (SRI), ai Serviciului de Informații Externe (SIE) și ai Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior.

Potrivit proiectului de OUG, din CEID vor mai face parte, pe lângă cei menționați, câte un reprezentant din Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Seretariatul General al Guvernului.

STS va dezvolta o platformă digitale dedicată pentru gestionarea procedurii de examinare a investițiilor.

”În vederea gestionării fluxurilor de afaceri aferente cererilor de autorizare ale investițiilor străine și ale investițiilor din Uniunea Europeană se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest scop de către Cancelaria Prim-Ministrului, în calitate de proprietar și administrator operațional al acesteia, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de dezvoltator și administrator tehnic”, prevede proiectul de ordonanță.

Cu schimbarea legii, membrii titulari, membrii supleanți, experții din cadrul CEID, precum și reprezentanții instituțiilor invitate la ședințele CEID trebuie să dețină certificate de securitate sau autorizație de acces la informații clasificate, nivel strict secret.

România atrage investiții străine majore în Arad și Sibiu. Totuși, peste 1.500 de angajați își pierd locurile de muncă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, proiect, oug, comisie, servicii secrete, aviz, examinare, investii,

Dată publicare: 07-01-2026 09:19

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român
Stiri Politice
Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român

Compania maghiară de stat MVM a anunțat oficial că renunță la intenția de a achiziționa afacerile E.ON din România, exprimându-și regretul față de refuzul Guvernului de la București de a aproba această tranzacție.

Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Stiri actuale
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avizată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Grupul MVM susține că va finaliza preluarea E.ON Energie România în vară. Ungurii de la MVM neagă eventuale legături cu Rusia
Stiri actuale
Grupul MVM susține că va finaliza preluarea E.ON Energie România în vară. Ungurii de la MVM neagă eventuale legături cu Rusia

Grupul ungar MVM estimează că va finaliza preluarea E.ON Energie România în lunile iunie sau iulie, a declarat joi directorul MVM, Karoly Matrai, pentru portalul Portfolio.hu, transmite Reuters.

Ministrul Energiei explică de ce se opune cumpărării E.ON Furnizare de ungurii de la MVM: Legăturile cu Rusia sunt evidente
Stiri actuale
Ministrul Energiei explică de ce se opune cumpărării E.ON Furnizare de ungurii de la MVM: Legăturile cu Rusia sunt evidente

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat câteva argumente pentru care se opune ca E-ON Furnizare să fie achiziţionată de compania MVM din Ungaria, explicând că există dovezi care arată legăturile cu Rusia.

Burduja: „Avem semne de întrebare legate de modul în care arată posibilul contract între MVM și E.ON furnizare”
Stiri actuale
Burduja: „Avem semne de întrebare legate de modul în care arată posibilul contract între MVM și E.ON furnizare”

Preluarea EON de către compania de stat ungară MVM este pusă sub semnul întrebării.

Recomandări
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”
Stiri actuale
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă”

A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

Aflat la Paris – unde liderii europeni au discutat despre garanțiile de securitate pe care ar urma să le primească Ucraina – președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebări despre problemele din sistemul românesc de justiție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28