Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” din cauza acțiunii militare a SUA în Venezuela.

Într-o declarație citită luni în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a subliniat că dreptul internațional „constituie fundamentul menținerii păcii și securității internaționale”.

El a subliniat, de asemenea, îngrijorările legate de efectele secundare ale arestării liderului venezuelean destituit Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care îl poate crea pentru modul în care se desfășoară relațiile între state”, a spus Guterres, potrivit CNN.

„Venezuela a cunoscut decenii de instabilitate internă și tulburări sociale și economice”, a declarat secretarul general al ONU.

„Democrația a fost subminată. Milioane de oameni au fugit din țară. Situația este critică, dar este încă posibil să se prevină o conflagrație mai amplă și mai distructivă”, a adăugat Guterres.

„În situații atât de confuze și complexe precum cea cu care ne confruntăm acum, este important să respectăm principiile”, a spus el.

„Dreptul internațional conține instrumente pentru a aborda probleme precum traficul ilicit de stupefiante, disputele privind resursele și preocupările legate de drepturile omului. Aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm”, a adăugat Guterres.

