Secretarul general al ONU, ”profund îngrijorat” de impactul acțiunii militare a SUA în Venezuela

05-01-2026 | 17:39
Antonio Guterres
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că este „profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate” din cauza acțiunii militare a SUA în Venezuela.

Cristian Matei

Într-o declarație citită luni în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a subliniat că dreptul internațional „constituie fundamentul menținerii păcii și securității internaționale”.

El a subliniat, de asemenea, îngrijorările legate de efectele secundare ale arestării liderului venezuelean destituit Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care îl poate crea pentru modul în care se desfășoară relațiile între state”, a spus Guterres, potrivit CNN.

„Venezuela a cunoscut decenii de instabilitate internă și tulburări sociale și economice”, a declarat secretarul general al ONU.

ctp
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

„Democrația a fost subminată. Milioane de oameni au fugit din țară. Situația este critică, dar este încă posibil să se prevină o conflagrație mai amplă și mai distructivă”, a adăugat Guterres.

„În situații atât de confuze și complexe precum cea cu care ne confruntăm acum, este important să respectăm principiile”, a spus el.

Dreptul internațional conține instrumente pentru a aborda probleme precum traficul ilicit de stupefiante, disputele privind resursele și preocupările legate de drepturile omului. Aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm”, a adăugat Guterres.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: CNN

