Presa locală spune că li s-a făcut rău și nu au răspuns la manevrele de resuscitare. O anchetă a fost deschisă de autorități.

Alerta s-a dat luni după-amiază în Quinta do Lago, o zonă rezidențială de lux situată în localitatea Almancil din sudul Portugaliei. Poliția și mai multe ambulanțe au fost chemate la o locuință unde o echipă de muncitori realiza lucrări de impermeabilizare a unui rezervor de apă.

Trei dintre ei – toți lucrători de origine română – și-au pierdut cunoștința în timp ce se aflau înăuntrul puțului. În ciuda manevrelor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Victimele aveau 21, 24 și 40 de ani.

Din primele informații furnizate de presa portugheză, muncitorii lucrau într-o zonă slab ventilată și s-au intoxicat cu emisiile periculoase ale produselor chimice pe care le foloseau.

Sindicatul muncitorilor: „Consecințele pot fi tragice”

Nuno Gonçalves, reprezentantul sindicatului muncitorilor din construcții: „Nu au fost luate măsurile necesare de siguranță, acest lucru e cert, nu-i așa? În spațiile închise, dacă nu sunt respectate toate măsurile de siguranță și nu există echipamente de protecție adecvate, colective sau individuale, consecințele pot fi tragice. Din păcate, acesta este cazul de față.”

Alți trei muncitori, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Nuno Gonçalves, reprezentantul sindicatului muncitorilor din construcții: „Ceea ce s-a întâmplat luni în Algarve reflectă situația din întreaga țară. Acesta este cel mai grav an în ceea ce privește accidentele de muncă. Până în august au fost înregistrate, cred, dacă îmi amintesc bine, 81 de accidente mortale.”

Cei trei români făceau parte din aceeași familie

Inspecția muncii și poliția realizează anchete în paralel pentru a stabili dacă lucrarea era autorizată și dacă erau respectate măsurile de siguranță.

Cei trei români care și-au pierdut viața făceau parte din aceeași familie. Tinerii de 21 și 24 de ani erau frați, iar bărbatul de 40 de ani era unchiul lor. Toți lucrau la firma familiei și efectuau lucrări de hidroizolație în interiorul bazinului subteran.

Erau stabiliți de mulți ani în Peninsula Iberică și locuiau într-o zonă cu o comunitate numeroasă de români. Cei care îi cunoșteau spun că erau foarte credincioși și mergeau în fiecare săptămână la biserică. Tânărul de 24 de ani se căsătorise recent, iar soția lui se numără acum printre rudele îndoliate.

Presa portugheză a scris că, inițial, unul dintre muncitori a dat semne că se simte rău în timp ce lucra în rezervorul de 16 metri pătrați. În ajutorul lui au coborât alți doi, apoi toți trei și-au pierdut cunoștința. Niciunul nu și-a revenit, în ciuda manevrelor de resuscitare.

O echipă de psihologi a Institutului Național de Urgență Medicală din Portugalia a fost mobilizată pentru a acorda sprijin familiilor victimelor.

În același timp, autoritățile din regiune au început o anchetă extinsă pentru a vedea cum s-a putut produce o astfel de nenorocire. Și inspectorii locali de muncă verifică acum ce s-a întâmplat și dacă au fost respectate toate regulile de protecție.