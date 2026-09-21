Incendiul a cuprins în miez de noapte casa din localitatea Var, județul Sălaj, unde locuia copilul de doi ani împreună cu mama lui.

În aceeași curte, într-o anexă, trăiește și bunicul băiețelului. El a fost primul care a observat flăcările și a sunat după ajutor.

Bunic: „Când am deschis ușa unde a fost copilul... a venit fumul, deci nu am mai putut intra. A fost un fum... de intram, cădeam acolo"

Băiețelul nu a mai avut nicio șansă.

Lucian Jacodi, purtător de cuvânt ISU Sălaj: „Din nefericire, pompierii au identificat în camera incendiată un copil în vârstă de aproximativ 2 ani".

Corespondent Pro TV: „În această cameră a izbucnit focul, iar flacările au distrus tot ce au întâlnit în cale. Lucrurile s-au făcut scrum iar în urmă a rămas o adevărată tragedie"

Cel mic ar fi fost lăsat singur în casă, susține mătușa acestuia.

Mătușa copilului: „A venit și mama copilului, dar, unde a fost și ce, nu știu. Eu când am venit, primul lucru pe care i-am rugat pe pompieri să se uite că e un copil în casă..."

Potrivit anchetatorilor, incendiul ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei probleme la șemineu.

Beatrice Milonean, purtător de cuvânt IPJ Sălaj: „Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și distrugere din culpă”.

Contactați de Știrile Pro TV, reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Jibou au transmis că vor face o anchetă.

reporter: Mihai Rutaș