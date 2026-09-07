Polițiștii au fost chemați sâmbătă dimineață, în jurul orei 8.45, pe Strawberry Lane, după ce paramedicii au primit un apel privind un bebeluș aflat în stop cardiac, scrie The Independent.

La fața locului a fost trimisă și o ambulanță aeriană. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, fetița a fost declarată decedată.

Cele patru persoane arestate sunt un bărbat în vârstă de 42 de ani și o femeie de 30 de ani, ambii din sudul comitatului Staffordshire, o femeie de 20 de ani din Wolverhampton și un tânăr de 18 ani din Walsall. Toți patru au fost arestați la locul incidentului, fiind suspectați de crimă. Ulterior, au fost eliberați pe cauțiune, în așteptarea continuării anchetei.

Poliția tratează cazul drept un incident izolat. Ancheta poliției continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care a murit copilul.