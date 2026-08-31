Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, tragedia s-a produs în duminică seara.

Surse din cadrul anchetei au precizat că victima avea 22 de ani, iar autorul crimei avea 24 de ani.

"La data de 30 august, în jurul orei 22:35, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o tânără este rănită, în localitatea Barticeşti. La faţa locului a intervenit echipa de cercetare din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, Serviciul Criminalist Neamţ, Biroul de Investigaţii Criminale Roman şi Birou Criminalistic Roman, victima fiind transportată la spital, unde a fost declarat decesul acesteia", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu

Reprezentanţii ISU Neamţ au confirmat că tânărul era angajat ca subofiţer în cadrul Detaşamentului de Pompieri Roman, dar au precizat că nu pot furniza alte date, având în vedere ancheta aflată în desfăşurare.

Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi.