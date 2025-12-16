Filmul atacului din Sydney. Cum au pregătit cei doi atacatori masacrul de pe plajă

Stiri externe
16-12-2025 | 08:30
×
Codul embed a fost copiat

Anchetatorii din Australia încearcă să afle detalii despre cei doi indivizi care au împușcat 15 persoane la Sydney.

autor
Stirileprotv

Tatăl a fost ucis de polițiști, dar fiul a supraviețuit și se află în stare critică la spital. Presa scrie că au călătorit luna trecută în Filipine, unde gruparea Stat Islamic are o prezență importantă. În ziua atacului, cei doi bărbați le-au spus rudelor că merg la pescuit.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Au fost trase 50 de focuri de armă

Camerele de supraveghere i-au surprins de Sajih Akram și pe fiul lui, Naveed Akram, în timp ce părăsesc camera pe care o închiriaseră într-o suburbie a orașului Sydney. Se urcă în mașină și în 40 de minute ajung în zona Bondi Beach, unde încep să tragă în oamenii care participau la ceremonia de aprindere a primei lumânări de Hanuka.

Au fost trase în jur de 50 de focuri, cu mai multe puști. Pe plaja adiacentă s-a instalat panica. Unii oameni au căutat refugiu în toaletele publice, ori în restaurantele din apropiere.

Citește și
Regele Charles
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Will Ripley, corespondent CNN: „Oamenii au urcat în fugă aceste scări, în timp ce gloanțele veneau din această direcție. Alți oameni s-au ascuns în spatele zidurilor. Cel care a filmat aceste imagini mi-a povestit că inițial a crezut că se aud artificii”.

Locuitor: „Când n-am văzut artificiile, ne-am gândit că e vorba de vreo răfuială între bande”.

Reporter: Când ai realizat că e de fapt vorba de un atac terorist?

Martor: „Când am văzut primul rănit pe colină. De fapt, bărbatul fusese împușcat acolo și a fugit ținându-și strâns brațul rănit”.

Presa din întreaga lume omagiază eroismul lui Ahmed al Ahmed, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori. Rste un vânzător de 43 de ani, originar din Siria, tatăl a doi copii. A fost la rândul lui atins de două gloanțe.

Martor: „Era foarte speriat, îmi spunea că nu vrea să moară, să stau lângă el”.

Iar un alt bărbat a încercat să-l convingă pe atacatorul mai tânăr să oprească focul.

Un tată - despărțit în mulțime de fetița lui de 3 ani - și-a găsit copilul protejat de o necunoscută.

Martor: „M-am uitat printre corpurile acoperite de sânge și mi-am găsit fetița sub corpul unei eroine minunate. O femeie cu adevărat curajoasă. Am luat-o în brațe și i-am spus că îi mulțumesc și că este eroina noastră”.

Anchetatorii analizează trecutul celor doi atacatori și legăturile lor cu gruparea teroristă Stat Islamic.

Presa australiană a scris că tatăl și fiul au făcut o vizită luna trecută în Filipine, unde aripa asiatică a organizației are o prezență importantă.

Oamenii legii încearcă acum să afle dacă această deplasare are legătură cu masacrul. Tatăl a emigrat în Australia în 1998, cu o viză de student.

În 2019, fiul său a ajuns în atenția serviciilor australiene de informații, fiind suspectat de legături teroriste. Însă, la acel moment, autoritățile au considerat că nu reprezintă un pericol, așa că nu a fost ținut sub supraveghere.

Agitație la Polul Nord înainte de sărbători. Moș Crăciun și elfii, fac ultimele pregătiri înainte de Crăciun

Sursa: Pro TV

Etichete: atac, australia, gruparea stat islamic,

Dată publicare: 16-12-2025 08:22

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney
Stiri externe
Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Australienii donează sânge pentru victimele atacului terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”
Stiri externe
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”
Stiri externe
Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti”

Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.

Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”
Stiri externe
Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime”

Şeful asociaţiei evreilor din Australia a calificat duminică drept „tragedie" atacul armat care a făcut 10 morţi în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney, însă a estimat că aceasta era „foarte previzibilă".

Incendii de vegetație de proporții în Sydney, Australia. 12 locuințe au fost distruse, sute de pompieri luptă cu focul
Stiri externe
Incendii de vegetație de proporții în Sydney, Australia. 12 locuințe au fost distruse, sute de pompieri luptă cu focul

Australia se confruntă în aceste zile cu incendii de vegetație de proporții, în apropiere de Sydney.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28