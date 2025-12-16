Filmul atacului din Sydney. Cum au pregătit cei doi atacatori masacrul de pe plajă

Anchetatorii din Australia încearcă să afle detalii despre cei doi indivizi care au împușcat 15 persoane la Sydney.

Tatăl a fost ucis de polițiști, dar fiul a supraviețuit și se află în stare critică la spital. Presa scrie că au călătorit luna trecută în Filipine, unde gruparea Stat Islamic are o prezență importantă. În ziua atacului, cei doi bărbați le-au spus rudelor că merg la pescuit.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Au fost trase 50 de focuri de armă

Camerele de supraveghere i-au surprins de Sajih Akram și pe fiul lui, Naveed Akram, în timp ce părăsesc camera pe care o închiriaseră într-o suburbie a orașului Sydney. Se urcă în mașină și în 40 de minute ajung în zona Bondi Beach, unde încep să tragă în oamenii care participau la ceremonia de aprindere a primei lumânări de Hanuka.

Au fost trase în jur de 50 de focuri, cu mai multe puști. Pe plaja adiacentă s-a instalat panica. Unii oameni au căutat refugiu în toaletele publice, ori în restaurantele din apropiere.

Will Ripley, corespondent CNN: „Oamenii au urcat în fugă aceste scări, în timp ce gloanțele veneau din această direcție. Alți oameni s-au ascuns în spatele zidurilor. Cel care a filmat aceste imagini mi-a povestit că inițial a crezut că se aud artificii”.

Locuitor: „Când n-am văzut artificiile, ne-am gândit că e vorba de vreo răfuială între bande”.

Reporter: Când ai realizat că e de fapt vorba de un atac terorist?

Martor: „Când am văzut primul rănit pe colină. De fapt, bărbatul fusese împușcat acolo și a fugit ținându-și strâns brațul rănit”.

Presa din întreaga lume omagiază eroismul lui Ahmed al Ahmed, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori. Rste un vânzător de 43 de ani, originar din Siria, tatăl a doi copii. A fost la rândul lui atins de două gloanțe.

Martor: „Era foarte speriat, îmi spunea că nu vrea să moară, să stau lângă el”.

Iar un alt bărbat a încercat să-l convingă pe atacatorul mai tânăr să oprească focul.

Un tată - despărțit în mulțime de fetița lui de 3 ani - și-a găsit copilul protejat de o necunoscută.

Martor: „M-am uitat printre corpurile acoperite de sânge și mi-am găsit fetița sub corpul unei eroine minunate. O femeie cu adevărat curajoasă. Am luat-o în brațe și i-am spus că îi mulțumesc și că este eroina noastră”.

Anchetatorii analizează trecutul celor doi atacatori și legăturile lor cu gruparea teroristă Stat Islamic.

Presa australiană a scris că tatăl și fiul au făcut o vizită luna trecută în Filipine, unde aripa asiatică a organizației are o prezență importantă.

Oamenii legii încearcă acum să afle dacă această deplasare are legătură cu masacrul. Tatăl a emigrat în Australia în 1998, cu o viză de student.

În 2019, fiul său a ajuns în atenția serviciilor australiene de informații, fiind suspectat de legături teroriste. Însă, la acel moment, autoritățile au considerat că nu reprezintă un pericol, așa că nu a fost ținut sub supraveghere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













