Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat”

Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.

Incidentul terorist s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, relatează Reuters.

Regele Charles este şeful statului australian, deşi rolul său este în mare parte ceremonial.

„Suntem alături de toţi cei care au fost afectaţi în mod atât de îngrozitor, inclusiv de poliţiştii care au fost răniţi în timp ce protejau membrii comunităţii lor. Felicităm poliţia, serviciile de urgenţă şi membrii publicului ale căror acţiuni eroice au împiedicat, fără îndoială, o tragedie şi un horror şi mai mari.”

Fiul lui Charles şi moştenitorul tronului, prinţul William, şi soţia sa, Kate, au transmis şi ei condoleanţe familiilor victimelor şi au lăudat curajul echipelor de intervenţie rapidă pe X: „Gândurile noastre sunt astăzi alături de toţi australienii, după teribilul atac de la Bondi Beach”.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a calificat atacul drept „îngrozitor”, în timp ce poliţia metropolitană din Londra a declarat că a sporit măsurile de securitate în locurile frecventate de evrei, ca răspuns la atacul armat de duminică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













