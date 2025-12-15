Doliu și întrebări fără răspuns în Australia, după atacul terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney

Australienii donează sânge pentru victimele atacului terorist care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Bilanțul a crescut la 15 morți. Victimele au între 10 și 87 de ani, incluzând și un supraviețuitor al Holocaustului.

Între timp, se înmulțesc întrebările pentru autorități, care îl aveau în atenție pe unul dintre teroriști încă din 2019, pentru legături cu Statul Islamic. Dar tatăl suspectului a putut să cumpere legal șase arme.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Ceremonia de aprindere a primei lumânări de Hanuka s-a transformat într-o luptă disperată pentru supraviețuire. Cei surprinși de atac s-au aruncat la pământ, printre focuri de armă și țipete. Gloanțele au șuierat aproape 10 minute.

Josef Koscinski, martor: „Plaja s-a golit în 30 de secunde.”

Tahlia Blundell, martor: „Oamenii alergau în spatele meu și se auzeau foarte tare focurile de armă, nici nu știam din ce direcție vin gloanțele. Alergam în drum deschis, singurul meu gând era să-mi duc copiii la adăpost. Îmi trec tot felul de gânduri prin cap. Parcă nu mai am încredere în nimeni și mă tem de oricine, este un sentiment oribil.”

Șase răniți sunt în stare critică, inclusiv doi polițiști. Ancheta a fost preluată de Agenția de combatere a terorismului.

Mal Lanyon, comisarul Poliției din New South Wales: „Făptașii erau tată și fiu, de 50 și, respectiv, 24 de ani. Bărbatul de 50 de ani avea permis de port-armă. Avea șase arme pe numele lui.”

Originar, se pare, din Pakistan, Sajid Akram s-a stabilit în Australia în 1998, unde a venit cu o viză de student, în timp ce fiul lui, Naveed, născut în această țară, are cetățenie australiană.

Reporter: Cum i-ați descrie?

Vecin al atacatorilor: „Liniștiți, tăcuți, nu dădeau bună ziua nimănui. Nu vorbeau cu nimeni.”

Potrivit presei locale, în urmă cu câteva săptămâni, teroriștii închiriaseră o locuință în apropiere de plaja Bondi. Iar poliția îl avea de șase ani în vizor pe Naveed Akram, pentru legături cu Statul Islamic.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Polițiștii au găsit mașina atacatorilor. În ea se aflau două dispozitive explozive improvizate, rudimentare, după cum spun autoritățile. Un jurnalist a cerut polițiștilor o confirmare legată de găsirea unui steag al grupării teroriste ISIS în mașina respectivă. Polițiștii au refuzat să comenteze informația”.

Presa din întreaga lume, dar și lideri ai multor țări, omagiază eroismul lui Ahmed al Ahmed, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori. Este un vânzător de fructe de 43 de ani, tată a doi copii.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului: „Am asistat la fapta unui bărbat curajos. S-a dovedit a fi un brav musulman, îl salut.”

Donald Trump, președinte SUA: „În Australia s-a remarcat un bărbat foarte curajos, care s-a repezit la unul dintre trăgători și a salvat multe vieți. Un om foarte curajos, care este acum în spital. Tot respectul pentru acest om.”

Mohamed Fateh Al Ahmed, tatăl lui Ahmed al Ahmed: „Fiul meu este un erou. A lucrat în poliție și în forțele de securitate și are instinctul de a-i proteja pe oameni.”

Masacrul de pe plaja Bondi este cel mai grav atac armat din Australia din ultimii 30 de ani.

Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei: „Voi propune prevederi mai restrictive ale legislației, între care limitarea numărului de arme pentru care poți avea permis, revizuirea permisului după o anumită perioadă. Licențele nu trebuie acordate pe viață.”

Însă premierul israelian, dar și membri ai comunității evreiești locale, reproșează guvernului de la Canberra că nu au luat măsuri pentru a descuraja actele de antisemitism.

Alex Ryvchin, copreședinte executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni: „Ultimii doi ani au fost foarte dificili, după atacul din 7 octombrie 2023. În ianuarie, casa mi-a fost atacată cu dispozitive explozive. Au fost atacate sinagogi, grădinițe, au fost acte de vandalism, oameni scuipați în stradă, copii bruscați. Toate acestea au devenit parte a vieții evreilor de aici.”

