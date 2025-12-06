Incendii de vegetație de proporții în Sydney, Australia. 12 locuințe au fost distruse, sute de pompieri luptă cu focul

Australia se confruntă în aceste zile cu incendii de vegetație de proporții, în apropiere de Sydney.

Cel puțin 12 locuințe au fost distruse sau grav avariate, după ce flăcările au cuprins o zonă de coastă.

Deocamdată nu sunt raportate victime.

Sute de pompieri, susținuți de aeronave și autospeciale, încearcă să lichideze flăcările.

Incendiile au izbucnit pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

În Sydney s-au înregistrat 40 de grade Celsius în ultimele zile, iar autoritățile au emis avertizări de caniculă în mai multe regiuni.

